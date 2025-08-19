به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد، پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل چادرملو اردکان در نشست خبری اظهار داشت: «در دیداری که کاملاً بر جریان بازی مسلط بودیم، متأسفانه شکست خوردیم. همه تصمیم‌گیری‌ها در این مسابقه به ضرر فولاد بود و باید دقیق آنالیز و بررسی شود. این‌که ما مدعی قهرمانی نیستیم، دلیل نمی‌شود چنین تصمیماتی علیه ما گرفته شود.»

او درباره اخراج بازیکن فولاد در دقیقه ۴۰ گفت: «در آن صحنه، مدافع حریف از عقب آمد و سرش را پایین آورد روی پای مهاجم ما. این خطای بازی خطرناک بود و باید یک ضربه غیرمستقیم به سود ما اعلام می‌شد، اما داور به جای اعلام خطا، مهاجم ما را اخراج کرد. واقعاً انتظار چنین اشتباه بچگانه‌ای را از یک داور بین‌المللی نداریم. این اتفاق روند بازی ما را کاملاً تحت تأثیر قرار داد.»

سرمربی فولاد به تصمیمات VAR نیز انتقاد کرد و ادامه داد: «دو صحنه مهم کاملاً به ضرر ما تمام شد. در مورد پنالتی اعلام‌شده، توپ ابتدا به شکم بازیکن ما خورد و سپس به دستش برخورد کرد. ضمن اینکه این تماس بیرون از زمین بود. ما فیلم صحنه را داریم و به وضوح مشخص است. نمی‌دانم داور VAR چطور چنین صحنه‌ای را پنالتی گرفت. عجیب است که چند داور هم‌زمان صحنه‌ها را می‌بینند اما باز هم چنین اشتباهاتی رخ می‌دهد.»

او اضافه کرد: «از طرف دیگر در دقیقه ۳۱ نیمه اول توپ در محوطه جریمه به دست بازیکن حریف برخورد کرد. دست او کاملاً باز بود و فضای زیادی را اشغال کرده بود، اما این صحنه حتی به VAR هم نرفت. چرا چنین صحنه واضحی چک نشد؟ این‌ها مواردی است که باید پاسخ داده شود.»

گل‌محمدی با لحنی انتقادی خطاب به داور مسابقه گفت: «آقای بنیادی‌فر! آیا واقعاً جرأت دارید چنین تصمیماتی را علیه تیم‌های مدعی قهرمانی بگیرید؟ به خدا قسم، امکان ندارد چنین تصمیماتی را به ضرر یک مدعی بگیرید. اما برای تیمی مثل فولاد این اتفاقات رخ می‌دهد.»

او درباره عملکرد تیمش هم توضیح داد: «از نظر فنی و انگیزشی خیلی خوب وارد زمین شدیم. بازیکنان با انگیزه و با تمام وجود بازی کردند و هدفی جز برد نداشتند. با وجود همه مشکلات، بچه‌ها تلاش کردند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نتیجه را از دست دادیم. تنها چیزی که در ذهنم مانده، این تصمیمات داوری است که واقعاً روی سرنوشت بازی تأثیر گذاشت.»

سرمربی فولاد خاطرنشان کرد: «امیدوارم باشگاه پیگیری ویژه‌ای در مورد این قضاوت داشته باشد. ما ۶ هفته سخت تمرین کردیم و بازیکنان زحمت زیادی کشیدند، اما متأسفانه با چنین داوری‌هایی امتیاز از دست دادیم. این موضوع واقعاً جای تأسف دارد و امیدوارم دیگر تکرار نشود.»

یحیی گل‌محمدی درباره اعتراض به اعلام پنالتی گفت: «در دقیقه ۲۰ آقای بنیادی‌فر دچار مصدومیت شد. کافی است شعاع حرکتی او را بررسی کنید؛ کل مسابقه حتی یک کیلومتر هم ندوید چون قادر به دویدن سریع نبود و بالای صحنه‌ها قرار نمی‌گرفت. نمی‌دانم چرا با وجود این شرایط اصرار به ادامه قضاوت داشت. وقتی داور نمی‌تواند به‌موقع در صحنه‌ها حضور داشته باشد باید تعویض شود. اینجا لیگ برتر و یک رقابت رسمی است، نه بازی پیشکسوتان که داور از راه دور سوت بزند. این موضوع حتماً باید بررسی شود. باشگاه باید فیلم مربوط به دوندگی داور را استخراج کند و در اختیار کمیته داوران قرار دهد، چون مسئله بسیار مهمی است. داور بیشتر از راه دور سوت می‌زد و در میانه زمین آرام قدم می‌زد. این شکل داوری درست نیست و باعث تضییع حق تیم‌ها می‌شود.»

سرمربی فولاد در پاسخ به این سؤال که تیمش چقدر به افکار تاکتیکی او نزدیک است، گفت: «واقعیت این است که از اهداف‌مان دور شده‌ایم. سال گذشته یک پنجره نقل‌وانتقالاتی خوب داشتیم، اما در پنجره دوم موفق به جذب بازیکن نشدیم. امسال هم شروع خوبی داشتیم، اما ناگهان اعلام شد سقف بودجه پر شده است. نمی‌دانم با این شرایط چطور باید تیم را تقویت کنیم. سؤال من این است که چرا سایر تیم‌ها بدون مشکل بازیکن می‌گیرند ولی ما نمی‌توانیم؟»

او ادامه داد: «ابتدای فصل به ما و هواداران وعده دادند که تیم برای قهرمانی بسته می‌شود. چند بازیکن خوب جذب کردیم، اما ناگهان همه چیز متوقف شد و گفتند دیگر نمی‌توانیم بازیکنی اضافه کنیم. در شروع کار امیدوار بودم و فکر می‌کردم اوضاع بهتر می‌شود، اما حالا در بن‌بست قرار گرفته‌ایم؛ نه راه پس داریم و نه پیش. ناچار شدیم تیم را جوان‌تر کنیم و بازیکنان زیادی هم از ما جدا شدند. اگر می‌دانستم قرار است در میانه راه بگویند سقف پر است، شرایط را طور دیگری مدیریت می‌کردم.»

گل‌محمدی افزود: «آنچه در ابتدای فصل گفتند با عمل‌شان متفاوت بود. هر تیمی باید بتواند از فرصت نقل‌وانتقالات بهترین استفاده را ببرد، اما این امکان فقط برای چهار تیم فراهم است. انگار لیگ به دو بخش تقسیم شده؛ چهار تیم در یک سطح و دوازده تیم دیگر در سطحی دیگر. بعضی تیم‌ها به‌راحتی قرارداد می‌بندند و محدودیتی ندارند، اما برای ما همه‌چیز بسته است. در کنار این مشکلات هم با اشتباهات داوری روبه‌رو می‌شویم. واقعاً نمی‌دانم چه بگویم، فقط امیدوارم خدا صبر بدهد تا امسال شرمنده هواداران نشویم.»

وی درباره استفاده از بازیکنان در پست‌های غیرتخصصی و احتمال تقویت تیم تا پایان پنجره نقل‌وانتقالاتی توضیح داد:

«وقتی می‌گویند سقف بسته است، دیگر امیدی نمی‌ماند. چند بازیکن به باشگاه معرفی کردم که آماده حضور بودند، اما باشگاه اعلام کرد امکان جذب‌شان وجود ندارد. متأسفانه این شرایط کار را سخت کرده است.»

سرمربی فولاد درباره فشردگی مسابقات هم گفت: «برای تیم‌هایی که توانسته‌اند بازیکنان سطح بالا بگیرند مشکلی وجود ندارد. بعضی تیم‌ها ۳۰ بازیکن در اختیار دارند، اما برای تیم‌هایی مثل ما که از این نظر محدودیت داریم، شرایط بسیار دشوار خواهد بود.»

گل‌محمدی در مورد جریمه‌اش در پرونده جادوگری نیز اظهار داشت: «واقعاً نمی‌دانم چه بگویم. بیش از ۱۷ سال مربیگری کرده‌ام و ۱۷، ۱۸ سال هم به‌عنوان بازیکن فعالیت داشتم. هیچ‌کس کوچک‌ترین نقطه‌ضعفی از من ندیده است. اگر واقعاً کاری انجام داده‌ام و مدرکی وجود دارد، باید من را محروم کنند. اما اگر هیچ مدرکی نیست، اینکه با آبروی من و مربیانی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و بیش از ۱۰۰ بازیکن به تیم ملی معرفی کرده‌اند چنین برخوردی شود، واقعاً بی‌انصافی است.»

انتهای پیام/