کنایه جالب شمس‌آذر به گل آفساید استقلال خوزستان (عکس)
باشگاه استقلال خوزستان با انتشار طرحی نسبت به اشتباه داوری دیدار با استقلال خوزستان واکنش نشان داد.

به گزارش‌ ایلنا، شمس‌آذر در شرایطی در استادیوم دستگردی به تساوی مقابل استقلال دست یافت که با گل آفساید حریف دقایق زیادی را به دنبال جبران نتیجه بود.

اشتباه عجیب داور در این بازی و در دقیقه ۲۶ باعث شد تا استقلال خوزستان به گل اول دست یابد. این گل در شرایطی برای شاگردان امیر خلیفه به دست آمد که حضور بازیکن آبی‌پوش در منطقه آفساید کاملا مشهود بود.

باشگاه شمس آذر ضمن بازنشر صحنه مربوط به گل آفساید حریف، با طراحی پوستری که در آن نقش دراگون به عنوان نماد این فصل آنها که با پرچم کمک داور زخمی شده، به آن واکنش نشان داده است.

