عزیزی: این شکست تلنگر خوبی برای تراکتور بود
خداداد عزیزی پس از شکست برابر استقلال گفت که تیمش روز خوبی نداشت و به همین دلیل بازنده از بازی خارج شد.
به گزارش ایلنا، استقلال موفق شد در یک بازی برتر برابر تراکتور با یک گل به پیروزی برسد.
خداداد عزیزی، سرپرست تیم تراکتور، پس از این دیدار گفت: «فکر میکنم در روزی که اصلاً خوب نبودیم، این نتیجه رقم خورد. از نظر من این شکست میتواند اتفاق مثبتی هم باشد، چرا که در همان هفته نخست لیگ و در شرایطی که خیلی ضعیف ظاهر شدیم، باختیم. در چند ماهی که کنار تراکتور هستم، چنین نمایش ضعیفی از نظر فنی ندیده بودم. از ابتدای بازی روز خوبی نداشتیم، اما حتی در همین شرایط هم موقعیت گل داشتیم. به هر حال این باخت میتواند تلنگر خوبی برای بازیکنان ما باشد.»
او ادامه داد: «این تلنگر در زمان مناسبی رخ داد؛ چرا که ابتدای فصل است. لیگ گذشته به پایان رسید، قهرمانی در سوپرجام هم تمام شد و حالا لیگ جدید آغاز شده است. امیدوارم در ادامه شرایطمان را بهتر کنیم.»
خداداد درباره درگیری شجاع خلیلزاده و رامین رضاییان توضیح داد: «این را باید از خودشان بپرسید. هر دو بازیکن باتجربه هستند و بهتر میتوانند پاسخ دهند. هر دو سابقه ملی دارند و همچنان شجاع بازیکن ملی ماست. از ابتدای بازی کمی بینشان چالش وجود داشت، مخصوصاً روی کرنرها.»
سرپرست تراکتور در خصوص اعتراض مهدی ترابی به خطای پیش از گل استقلال نیز گفت: «بحث داوری تمام شده و دیگر حرفی در اینباره ندارم. فقط فکر میکنم در دقایق وقت اضافه شرایط خوب نبود. نمیدانم چرا داوران وقت اضافه را به این شکل محاسبه میکنند. به نظر من بیش از پنج دقیقه وقت تلف شده بود، اما در نهایت این موضوع به نظر آقای پیام حیدری بستگی داشت.»
او درباره جذب دروازهبان جدید گفت: «به نظر میرسد موضوع جذب گلر برای ما قفل شده است. مدتی است که آقای اسکوچیچ پیگیر این موضوع است. حتی با چند دروازهبان توافقهایی داشتیم و در آستانه نهایی شدن بود، اما در لحظه آخر به هم خورد. یک گلر پرتغالی را هم اوکی کرده بودیم و با یک دروازهبان رومانیایی نیز توافق شده بود، اما هنوز به نتیجه نرسیدهایم.»
عزیزی درباره اینکه آیا بازی نکردن در ورزشگاه یادگار امام تأثیری در شکست داشت یا نه، توضیح داد: «نه، دلیل اصلی این نبود. ما واقعاً روز خوبی نداشتیم و باید واقعیت را قبول کنیم. حتی آقای اسکوچیچ و خود بازیکنان هم در رختکن تأکید کردند که نمایش ضعیفی داشتیم. در روزی که خوب نبودیم، باختیم و همین.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا بازیکنان دچار غرور شدهاند، گفت: «خیر، بازیکنان ما باتجربه هستند و جوان خام نیستند که دچار غرور شوند. واقعیت این است که روز خوبی نداشتیم و تنبیه شدیم. به نظر من این تنبیه در زمان خوبی اتفاق افتاد؛ چون ابتدای فصل است و ما هنوز ۲۹ بازی دیگر پیشرو داریم. این شکست میتواند تلنگر مثبتی برای بازیکنان باشد.»
عزیزی درباره محرومیت علیرضا بیرانوند گفت: «ما باید بیرانوند را برای چهار ماه فراموش کنیم. اگر همه تمرکزمان روی او باشد، نمیتوانیم پیش برویم. فعلاً او کنار ما نیست و تیم در حال پیگیری جذب یک دروازهبان خارجی است. آقای اسکوچیچ هم دنبال این موضوع است و امیدواریم یک گلر خوب جذب شود.»
وی در خصوص حضور ریکاردو آلوز در تمرینات سپاهان و احتمال شکایت تراکتور گفت: «این را باید از سپاهانیها بپرسید. آلوز در تمرین ما نیست و در تمرین سپاهان حضور دارد. درباره شکایت هم باید با آقای زنوزی صحبت کنید. این موضوعات به من مربوط نمیشود و اطلاعی ندارم.»