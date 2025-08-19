اسکوچیچ: هنوز در خواب قهرمانی هستیم/ باز هم قدرت تراکتور را نشان خواهیم داد

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز، پس از شکست تیمش در دیدار افتتاحیه لیگ مقابل استقلال، با حضور در نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران شد. او در این نشست با صراحت از نمایش بازیکنان خود ابراز نارضایتی کرد و تأکید داشت که تیمش هنوز از قهرمانی فصل گذشته فاصله نگرفته است.

او در ابتدای صحبت‌های خود گفت: «برد را به استقلال تبریک می‌گویم. بازیکنان آن‌ها انگیزه و میل بیشتری برای پیروزی داشتند. مسئولیت این شکست با من است؛ تیمم در سطح مورد انتظار ظاهر نشد. ما باید قهرمانی لیگ و سوپرجام فصل گذشته را پشت سر بگذاریم، اما هنوز در خواب آن افتخارات هستیم. فصل جدید آغاز شده و شرایط تغییر کرده است.»

اسکوچیچ با اشاره به اینکه تیمش نتوانسته نمایش واقعی خود را ارائه دهد، ادامه داد: «استقلال نمایش خوبی داشت، اما ما نتوانستیم توان واقعی خود را نشان دهیم. کیفیت زیادی داریم ولی همچنان درگیر قهرمانی گذشته بودیم. داور مقصر این باخت نبود، اما موضوع وقت‌کشی بارها تکرار شده است. دیروز برای تیمی که عقب بود، ۸ دقیقه وقت اضافه گرفتند، در حالی که در شرایط مشابه برای ما چنین زمانی لحاظ نمی‌شود. این روند خنده‌دار است و باید اصلاح شود. هر تیمی که مقابل ما به گل می‌رسد، دیگر اجازه بازی را نمی‌دهد و به وقت‌کشی روی می‌آورد.»

او در ادامه افزود: «امروز هم من و هم تیمم آماده نبودیم. این باخت برای من حکم یک درس داشت. در ۱۴ ماه گذشته با این تیم دستاوردهای بزرگی کسب کرده‌ایم، اما باید بپذیریم چنین نمایشی قابل قبول نیست. امیدوارم در ادامه ظرفیت واقعی خود را نشان دهیم.»

سرمربی تراکتور درباره شرایط خط دروازه نیز توضیح داد: «خیلی زود است که علیه تیم و بازیکنان هجمه وارد شود. نسبت به موضوع جذب دروازه‌بان آگاه هستم، اما تیم ما ظرفیت بالایی دارد. شروع فصل با یک بازی ضعیف همراه شد، اما نباید زود قضاوت کرد.»

در مورد غیبت مهرداد محمدی هم گفت: «به دلیل مصدومیت قبلی، هنوز زمان می‌خواهد تا به شرایط ایده‌آل برسد. با آماده‌شدن، قطعاً به تیم کمک خواهد کرد. امروز بازیکنانی که بازی نکردند و مرتکب اشتباه نشدند، بهترین‌های ما بودند.»

اسکوچیچ با اشاره به دیدار هفته آینده برابر مس رفسنجان، اظهار داشت: «اولین اقدام ما بازبینی و آنالیز دیدار امروز خواهد بود تا اشتباهات را برطرف کنیم. فرصت کافی داریم تا با آمادگی بهتر به میدان برویم. به این بازی باید به چشم یک درس نگاه کرد.»

او همچنین از نبود تماشاگران ابراز تأسف کرد و گفت: «حضور هواداران انرژی مضاعفی به تیم می‌دهد. نبود آن‌ها کاملاً محسوس بود. با این حال بازیکنان باید بدانند حتی در استادیوم خالی هم چشم هزاران هوادار به ماست و نتایج ضعیف باعث ناراحتی‌شان خواهد شد.»

سرمربی کروات تراکتور در بخش پایانی نشست خبری گفت: «امروز بازی را برای استقلال آسان کردیم و با یک اشتباه بچگانه شکست خوردیم. با این وجود، پیش‌تر نشان داده‌ایم. ما در روزی که خوب نبودیم هم بازی نزدیکی با استقلال داشتیم. باز هم نشان خواهیم داد که تیمی قدرتمند هستیم.»

او در پایان تأکید کرد: «باید هرچه سریع‌تر از این شرایط عبور کنیم. اگر این شکست باعث شود قهرمانی‌های گذشته را فراموش کنیم، مفید خواهد بود. از آخرین باخت تیم که مقابل پرسپولیس بود، ماه‌ها گذشته است. این موضوع باید یادآوری می‌شد. قول می‌دهم تراکتور دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد، اما تأکید می‌کنم برای قضاوت زود است.»

انتهای پیام/