از نظر فیزیکی، تاکتیکی و استراتژیک بهتر از تراکتور بودیم

به گزارش ایلنا، نونو میگل، مربی پرتغالی استقلال که به‌جای ریکاردو ساپینتو به دلیل محرومیت در نشست خبری پس از بازی با تراکتور حاضر شد، از نمایش شاگردانش ابراز رضایت کرد و پیروزی در هفته نخست لیگ برتر را شایسته دانست.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت:«قبل از هرچیزی روز عکاسان را تبریک می‌گویم و برای زحمات شما تشکر می‌کنم، اما برویم سراغ بازی، اول از همه از بازیکنان تشکر میکنم برای تلاش هایی که کردند و نشان دادند که می‌خواهند برنده باشند و مستحق این پیروزی بودند.»

دستیار ساپینتو در ادامه به برتری فنی و تاکتیکی استقلال اشاره کرد و اظهار داشت:«نشان دادیم که از لحاظ استراتژی و فیزیکی و تاکتیکی برتری داشتیم و در آخر هم نتیجه لازم را گرفتیم و به بازیکنان تبریک می‌گویم، با اینکه تیم آماده نبود، داریم آن را آماده می‌کنیم.»

او همچنین درباره تغییرات تیم و برنامه فنی استقلال مقابل تراکتور توضیح داد «امروز یک تاکتیک متفاوتی داشتیم چیزی که فرق کرده بود، ظرفیت ما برای حفظ توپ بود و امروز بازیکنان ما این توانایی را نشان دادند و با توپ به خوبی بازی کردند.»

