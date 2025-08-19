تساوی جنجالی استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین

به گزارش ایلنا، عصر دوشنبه ۲۷ مردادماه، هفته اول لیگ برتر فوتبال کشورمان کلید خورد و در یکی از دیدارهای این هفته، امروز سه شنبه استقلال خوزستان در کیلومترها دورتر از خانه‌اش در اهواز، در ورزشگاه پاس قوامین تهران میزبان شمس‌آذر قزوین بود. این میزبانی اجباری به دلیل عدم آماده‌سازی ورزشگاه غدیر اهواز تا پایان نیم‌فصل، تیم اهوازی را خانه‌به‌دوش کرد. هر دو تیم فصل جدید را با تغییرات گسترده‌ای آغاز کرده‌اند؛ استقلال خوزستان با بیش از ۲۰ بازیکن ورودی و خروجی، و شمس‌آذر نیز با ساختاری متحول و سرمربی جدید خود گام به مسابقات گذاشته بود.

نیمه اول بازی با ریتم نسبتاً آرامی آغاز شد، اما کفه ترازو در خلق موقعیت‌ها کمی به سمت میهمان، شمس‌آذر، سنگینی می‌کرد. با این حال، برخلاف جریان بازی، این استقلال خوزستان بود که روی یکی از معدود حملاتش به گل دست یافت. در دقیقه ۲۶، ارسال بلند پشت مدافعان به حجت احمدی رسید و او با یک بغل پا توپ را وارد دروازه کرد. گلی که از همان لحظه نخست شائبه آفساید بودن آن به شدت مطرح شد، اما نبود سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) فرصت بازبینی صحنه را از داور سلب کرد و اعتراضات بازیکنان و کادر فنی شمس‌آذر نیز بی‌نتیجه ماند.

در نیمه دوم، چهره بازی کاملاً تغییر کرد. شمس‌آذر با اعمال فشار مستمر، جابه‌جایی‌های پی‌در‌پی در کناره‌ها و بازی هجومی، تیم میزبان را به عقب راند و سرانجام پاداش برتری خود را گرفت. در دقیقه ۷۲، یک ضربه ایستگاهی با سانتر تماشایی داریوش شجاعیان به تیر دوم دروازه استقلال خوزستان فرود آمد. هومن ربیع‌زاده با هوشمندی مثال‌زدنی توپ را به تیر یک برگرداند و مهدی محمدی با حضور به‌موقع خود، آن را به گل تساوی تبدیل کرد. پس از این گل، بازی هیجان‌انگیزتر شد و صحنه‌های جذاب زیادی روی دو دروازه رقم خورد؛ از شوت‌های از راه دور گرفته تا کرنرهای پی‌درپی و چندین ضدحمله سریع که می‌توانست سرنوشت بازی را به نفع هر یک از دو تیم تغییر دهد، اما در نهایت نتیجه‌ای جز تساوی نداشت.

