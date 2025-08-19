توقف سپاهان در انزلی مقابل ملوان
هفته اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با تساوی تیمهای ملوان بندر انزلی و سپاهان اصفهان خاتمه یافت.
به گزارش ایلنا، آخرین دیدار هفته اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 19:45 امشب (سهشنبه) بین تیمهای ملوان بندر انزلی و سپاهان اصفهان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد که این دیدار با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت تا سپاهان همانند چند بازی گذشته نتواند مقابل ملوان به پیروزی برسد.
آریا یوسفی در دقیقه 12 زننده گل سپاهان بود و حسین صادقی هم در دقیقه 65 گل مساوی را برای ملوانیها به ثمر رساند.
سعاد وفاپیشه قضاوت دیدار ملوان بندر انزلی - سپاهان اصفهان را برعهده داشت که در این مسابقه احسان حاجصفی، امید نورافکن و میلاد زکیپور از سپاهان و محمد علینژاد و غلامرضا ثابتایمانی از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد.
همچنین مجید علیاری که بهعنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده بود در دقیقه 86 با کارت قرمز داور از زمین بازی اخراج شد.