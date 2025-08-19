خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقف سپاهان در انزلی مقابل ملوان

توقف سپاهان در انزلی مقابل ملوان
کد خبر : 1675791
لینک کوتاه کپی شد.

هفته اول رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تساوی تیم‌های ملوان بندر انزلی و سپاهان اصفهان خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، آخرین دیدار هفته اول رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19:45 امشب (سه‌شنبه) بین تیم‌های ملوان بندر انزلی و سپاهان اصفهان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد که این دیدار با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت تا سپاهان همانند چند بازی گذشته نتواند مقابل ملوان به پیروزی برسد.

آریا یوسفی در دقیقه 12 زننده گل سپاهان بود و حسین صادقی هم در دقیقه 65 گل مساوی را برای ملوانی‌ها به ثمر رساند.

سعاد وفاپیشه قضاوت دیدار ملوان بندر انزلی - سپاهان اصفهان را برعهده داشت که در این مسابقه احسان حاج‌صفی، امید نورافکن و میلاد زکی‌پور از سپاهان و محمد علی‌نژاد و غلامرضا ثابت‌ایمانی از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد.

همچنین مجید علیاری که به‌عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده بود در دقیقه 86 با کارت قرمز داور از زمین بازی اخراج شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور