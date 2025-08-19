ترکیب رئال مادرید مقابل اوساسونا

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته اول از رقابت های لالیگا اسپانیا از ساعت 22:45 امشب تیم های رئال مادرید و اوساسونا با هم مصاف می دهند.

ترکیب رئال مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

تیبو کورتوا درون دروازه می‌ایستد. در خط دفاعی، حضور ترنت ‌الکساندر آرنولد به‌عنوان خرید بزرگ تابستانی در سمت راست، نشان ‌می‌دهد که آلونسو روی او به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ‌تاکتیکی‌اش در این فصل نگاه می‌کند. ادر میلیتائو به‌عنوان رهبر خط ‌دفاعی در کنار هویسن جوان قرار گرفته و در سمت چپ نیز کارراس ‌دیگر خرید تابتسانی رئال به میدان می‌رود‎.‎

در میانه میدان، ترکیبی از تجربه و خلاقیت دیده می‌شود. اورلین ‌شوامنی وظیفه تخریب بازی حریف و آغازسازی حملات را دارد و در ‌کنارش فدریکو والورده و آراد گولر قرار گرفته‌اند. والورده با انرژی و ‌دوندگی خود ریتم تیم را حفظ می‌کند و گولر به‌عنوان پلی‌میکر جوان، ‌خلاقیت و پاس‌های کلیدی را به بازی اضافه خواهد کرد‎.‎

خط حمله اما چشم‌نوازترین بخش این ترکیب است. وینیسیوس ‌جونیور در سمت چپ با سرعت و تکنیک همیشگی، کیلیان امباپه ‌به‌عنوان مهاجم نوک و براهیم دیاز در سمت راست، مثلث هجومی ‌رئال را تشکیل می‌دهند‎

انتهای پیام/