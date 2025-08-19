تراکتور ۰ - ۱ استقلال
ورود قدرتمند استقلال به لیگ؛ ساپینتو خیلی زود انتقام گرفت
تیم فوتبال استقلال توانست مصاف با تراکتور در هفته اول لیگ برتر را با پیروزی به پایان برساند.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیمهای تراکتور و استقلال در حالی با نتیجه یک بر صفر به سود آبیپوشان پایتخت به پایان رسید که هرچند تراکتور نمایش قابل قبولی ارائه داد و موقعیتهایی نیز خلق کرد، اما در نهایت این شاگردان ریکاردو ساپینتو بودند که با بهرهگیری از یک غفلت در مرکز میدان، در دقیقه ۶۷ توسط محمد حسین اسلامی به گل رسیدند و سه امتیاز ارزشمند را از تبریز به خانه بردند.
این مسابقه که تحت تأثیر خروج تراکتور از ورزشگاه یادگار امام و برگزاری در استادیوم خالی از تماشاگر قرار داشت، شور و هیجان همیشگی دیدارهای این دو تیم را نداشت. با این وجود، سرخپوشان تبریزی چندین بار تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفتند؛ بهویژه موقعیت طلایی امیرحسین حسینزاده از داخل محوطه جریمه که در میان ناباوری همگان از دست رفت.
استقلال نیز برخلاف بازی سوپرجام، این بار توانست از تک گل خود محافظت کند و بازی را با پیروزی به پایان برساند. هرچند آبیها موقعیتهای دیگری هم داشتند، اما اکثر ضربات آنها از خارج از محوطه جریمه زده میشد و نتوانست دروازه ادیب زارعی را چندان به خطر اندازد.
با این پیروزی، استقلال فصل را در تبریز با موفقیت آغاز کرد، هم انتقام شکست سوپرجام را گرفت و هم یک برد شیرین خارج از خانه را جشن گرفت.
تراکتور:
ادیب زارعی، دانیال اسماعیلیفر، الکساندر سدلار، شجاع خلیلزاده، محمد نادری (83- صادق محرمی)، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکوف (69- مهدی شیری)، مهدی ترابی (69- دوماگوی دروژدک)، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده و تومیسلاو اشتراکالی (69- تیبور هلیلوویچ)
سرمربی: دراگان اسکوچیچ
استقلال:
آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، رامین رضاییان، ابولفضل جلالی (68- حسین گودرزی)، مهران احمدی (80- امیرمحمد رزاقینیا)، علیرضا کوشکی (80- صالح حردانی)، محمدحسین اسلامی (88- اسماعیل قلیزاده) و سعید سحرخیزان (68- محمدرضا آزادی)
سرمربی: ریکاردو ساپینتو