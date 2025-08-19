خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل عجیب در ورزشگاه پاس قوامین

جنجال در دستگردی: آفساید بود، وی ای آر نبود

جنجال در دستگردی: آفساید بود، وی ای آر نبود
کد خبر : 1675777
لینک کوتاه کپی شد.

اولین گل دیدار تیم های استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین در شرایط مشکوک به آفساید زده شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم های استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین در نیمه اول افت و خیز چندانی نداشت اما یک گل بحث برانگیز در آن زده شد. در دقیقه 26 بود که تیم میزبان روی یک موقعیت توپ را به درون محوطه جریمه حریف رساند و آن را در شرایط مشکوک به آفساید به گل اول تبدیل کرد.

در این صحنه، ابتدا توپ به محمد شریفی رسید که طبق تصاویر فریزشده مشخص است که در آفساید حضور دارد، در ادامه حجت احمدی خودش را نزدیکتر می‌کند و شریفی با یک پاس خیلی کوتاه توپ را به احمدی می‌دهد. احمدی نیز با یک ضربه بغل پا کار را تمام می‌کند.

بعد از به ثمر رسیدن گل، بازیکنان شمس آذر اعتراض شدید خود را نشان دادند اما نکته اینجاست که در این مسابقه خبری از کمک داور ویدئویی نیست و عملا امکان بازبینی صحنه منجر به گل وجود نداشت.

از همین هفته اول، صحنه های بحث برانگیز داوری شروع شده و حالا باید دید تاثیر این گل بر نتیجه نهایی و تعیین نام تیم برنده چه تاثیری خواهد گذاشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور