جنجال در دستگردی: آفساید بود، وی ای آر نبود

به گزارش ایلنا، دیدار تیم های استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین در نیمه اول افت و خیز چندانی نداشت اما یک گل بحث برانگیز در آن زده شد. در دقیقه 26 بود که تیم میزبان روی یک موقعیت توپ را به درون محوطه جریمه حریف رساند و آن را در شرایط مشکوک به آفساید به گل اول تبدیل کرد.

در این صحنه، ابتدا توپ به محمد شریفی رسید که طبق تصاویر فریزشده مشخص است که در آفساید حضور دارد، در ادامه حجت احمدی خودش را نزدیکتر می‌کند و شریفی با یک پاس خیلی کوتاه توپ را به احمدی می‌دهد. احمدی نیز با یک ضربه بغل پا کار را تمام می‌کند.

بعد از به ثمر رسیدن گل، بازیکنان شمس آذر اعتراض شدید خود را نشان دادند اما نکته اینجاست که در این مسابقه خبری از کمک داور ویدئویی نیست و عملا امکان بازبینی صحنه منجر به گل وجود نداشت.

از همین هفته اول، صحنه های بحث برانگیز داوری شروع شده و حالا باید دید تاثیر این گل بر نتیجه نهایی و تعیین نام تیم برنده چه تاثیری خواهد گذاشت.

