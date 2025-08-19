ترکیب متحول شده استقلال خوزستان و شمس آذر

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته اول لیگ برتر، تیم استقلال خوزستان میزبان شمس آذر قزوین است. البته این میزبانی خوزستانی‌ها در استان تهران قرار است انجام شود و آنها در ورزشگاه پاس قوامین پذیرای اولین میهمان خود خواهند کرد.

استقلال خوزستان بعد از تغییرات گسترده ای که در نقل و انتقالات تابستان داشته امروز از ترکیب جدیدش رونمایی می‌کند.

شمس آذر قزوین برای فصل جدید تغییرات زیادی داشته که یکی از مهمترین این تغییرات روی نیمکت تیم و انتخاب سرمربی جدید بوده است. وحید رضایی قرار است امروز اولین بازی خود در قامت سرمربی لیگ برتری را تجربه کند و باید دید چه نتیجه ای خواهد گرفت.

بر این اساس، امیر خلیفه اصل از این یازده بازیکن در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد:

امید افشین، محمدرضا مهدی زاده، سجاد دانایی، ابوالفضل کوهی، محمدمهدی احمدی، فیاض میردورقی، محمد شریفی، حمید بوحمدان، امیرحسین جلالی وند، امیرعلی صادقی و حجت احمدی.

ترکیب اصلی شمس آذر هم به شرح زیر است:

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع خواه، مهدی محمدی، صائب محبی، فرزین معامله گری، امیرمحمد محکم کار، محمدجواد آزاده، داریوش شجاعیان، میلاد سورگی، رضا محمدی، مهدی ممی زاده.

این بازی قرار است از ساعت 19:30 آغاز شود و قضاوتش را سید رضا مهدوی بر عهده دارد.

