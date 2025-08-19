خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان

اعلام ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان
کد خبر : 1675757
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان و مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 19:45 آخرین دیدار هفته اول مسابقات فصل جدید لیگ برتر بین دو تیم ملوان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه سیروس قایقران شهر بندرانزلی برگزار خواهد شد.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه به شرح زیر است:

ترکیب ملوان

فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، سعید کریمی، دانیال ایری، سامان تورانیان، جعفر سلمانی، حسین صادقی، غلامرضا ثابت ایمانی، قائم اسلامی خواه، محمد علی نژاد و سید علی یحیی زاده

اعلام ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان

ترکیب سپاهان

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکی‌پور، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، محمد عسکری و کاوه رضایی

اعلام ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور