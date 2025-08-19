اعلام ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان

به گزارش ایلنا، از ساعت 19:45 آخرین دیدار هفته اول مسابقات فصل جدید لیگ برتر بین دو تیم ملوان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه سیروس قایقران شهر بندرانزلی برگزار خواهد شد.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه به شرح زیر است:

ترکیب ملوان

فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، سعید کریمی، دانیال ایری، سامان تورانیان، جعفر سلمانی، حسین صادقی، غلامرضا ثابت ایمانی، قائم اسلامی خواه، محمد علی نژاد و سید علی یحیی زاده

ترکیب سپاهان

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکی‌پور، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، محمد عسکری و کاوه رضایی

انتهای پیام/