اعلام ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان
ترکیب دو تیم ملوان و سپاهان و مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 19:45 آخرین دیدار هفته اول مسابقات فصل جدید لیگ برتر بین دو تیم ملوان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه سیروس قایقران شهر بندرانزلی برگزار خواهد شد.
ترکیب دو تیم برای این مسابقه به شرح زیر است:
ترکیب ملوان
فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، سعید کریمی، دانیال ایری، سامان تورانیان، جعفر سلمانی، حسین صادقی، غلامرضا ثابت ایمانی، قائم اسلامی خواه، محمد علی نژاد و سید علی یحیی زاده
ترکیب سپاهان
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکیپور، احسان حاجصفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، محمد عسکری و کاوه رضایی