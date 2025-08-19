خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب چادرملو و فولاد در اولین بازی فصل

اعلام ترکیب چادرملو و فولاد در اولین بازی فصل
سعید اخباری و یحیی گل محمدی نفرات مدنظر خود را در ترکیب اصلی تیم‌هایشان قرار دادند.

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته اول لیگ برتر، تیم های چادرملو اردکان و فولاد خوزستان از ساعت 19:30 امروز به مصاف هم خواهند رفت. در این بازی که به میزبانی ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود، دو تیم اولین مصاف رسمی فصل خود را برگزار خواهند کرد.

بر این اساس و با نظر سعید اخباری این نفرات در ترکیب اصلی چادرملو قرار گرفته‌اند:

مهدی میرجلالی، جواد دهقان‌زاده، محمد بحجتی، امین میرحسینی، علیرضا آزادی، علی پایدار، عباس رضایی، محمد علی‌مختاری، محمد راضی‌زاده، شعبانژاد، مجتبی عابدی، مجید رحیم‌پور.

همچنین یحیی گل محمدی نیز ترکیب فولاد را با این بازیکنان در نظر گرفته است:

حامد لک، علی نعمتی، سیدمحمد قریشی، سیدابوالفضل رزاق پور، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، پوریا سرآبادانی، ساسان انصاری، سعید صادقی، محمدرضا سلیمانی اصل، ابوالفضل زاده عطار.

اخبار مرتبط
