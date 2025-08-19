ترکیب هجومی استقلال مقابل تراکتور؛ سحرخیزان فیکس شد
آبیپوشان پایتخت با ترکیبی جدید و تاکتیکهایی متفاوت، آماده شروع لیگ بیستوچهارم شدند.
به گزارش ایلنا، استقلال تهران در نخستین دیدار فصل جدید لیگ برتر، با تغییراتی محسوس در ترکیب خود به مصاف تراکتور تبریز میرود. پس از شکست در سوپرجام، ریکاردو ساپینتو بهدنبال ترمیم ساختار فنی تیمش بوده و حالا با چهرهای متفاوت در افتتاحیه لیگ حاضر شده است.
درون دروازه، آدان گلر اسپانیایی استقلال مثل همیشه مأمور حفاظت از چارچوب تیمش خواهد بود. نمایش درخشان او در سوپرجام مقابل تراکتور، خیال هواداران را تا حد زیادی راحت کرده و حضورش بار دیگر به استقلال اطمینان دفاعی بخشیده است.
در خط دفاعی، زوج میانی استقلال را آرمین سهرابیان و عارف آقاسی تشکیل میدهند و در کنارهها، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی حضور دارند. رضاییان در جناح راست مأموریت دارد تا با تجربه و توان هجومی خود، علاوه بر دفاع، در خلق موقعیتها نیز نقشآفرینی کند. جلالی هم در سمت چپ با سرعت و قدرت نفوذ خود میتواند بازوی تهاجمی تیم باشد.
در مرکز میدان، زوج روزبه چشمی و دیدیه اندونگ نبض بازی را در دست خواهند گرفت. چشمی که با وجود آسیبدیدگی در روزهای اخیر، در ترکیب اصلی قرار گرفته، مسئولیت مدیریت ریتم بازی و بستن راههای نفوذی تراکتور را بر عهده دارد. اندونگ نیز با قدرت فیزیکی و مهارت در بازیسازی، به عنوان حلقه اتصال میانه میدان و خط حمله ایفای نقش خواهد کرد.
ساختار تهاجمی استقلال نسبت به بازی سوپرجام دستخوش تغییر شده است. محمدحسین اسلامی در پست مهاجم دوم پشت سر مهاجم اصلی بازی میکند و سعی دارد با حرکات ترکیبی، خط دفاعی تراکتور را بههم بریزد. مهران احمدی در سمت راست و علیرضا کوشکی در سمت چپ، دو وینگر سرعتی استقلال هستند که با نفوذهای مداوم به دنبال ایجاد موقعیت خواهند بود.
سعید سحرخیزان که در دیدار قبلی نیمکتنشین بود، حالا برای اولینبار بهعنوان مهاجم نوک در ترکیب ابتدایی قرار گرفته تا مأمور گلزنی استقلال در هفته نخست باشد.
ترکیب استقلال مقابل تراکتور:
آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، محمدحسین اسلامی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.