طارمی به تمرینات تیم زیر ۲۳ سالههای اینتر فرستاده شد
مهاجم ایرانی اینتر پس از عملکردی نهچندان موفق در پیشفصل، از ترکیب اصلی کنار گذاشته شد و فعلاً در کنار تیم دوم تمرین خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی در آستانه فصل جدید جایگاهی در ترکیب اصلی نراتزوری ندارد و طبق تصمیم کادر فنی، از چهارشنبه (۲۰ آگوست) تمرینات خود را با تیم زیر ۲۳ سالههای باشگاه ادامه میدهد.
طارمی امروز (۱۹ آگوست) به کمپ تمرینی اینتر بازگشت و تستهای پزشکی را پشت سر گذاشت اما رسانههای نزدیک به باشگاه گزارش دادند که او به دلیل عملکرد نهچندان درخشان در فصل گذشته و نبود پیشنهاد جدی برای جدایی، فعلاً از ترکیب اصلی خارج شده و به تیم دوم منتقل شده است.
این تصمیم در حالی گرفته شده که طارمی در ماههای اخیر تلاش زیادی برای تثبیت خود در ترکیب اصلی داشت، اما با توجه به ترافیک در خط حمله و عدم رضایت کامل کادر فنی، فعلاً در برنامههای اصلی اینتر جایی ندارد.
حال باید دید مهاجم ایرانی در ادامه چه سرنوشتی خواهد داشت؛ آیا با بازگشت به فرم ایدهآل میتواند دوباره نظر کادر فنی را جلب کند یا اینکه مسیر جدایی از اینتر را در پیش خواهد گرفت؟