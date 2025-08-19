شروع ناامیدکننده ستاره ۶۳ میلیون یورویی آرسنال
ویکتور گیوکرش در اولین بازی رسمیاش برای توپچیها نمایش ضعیفی داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، آرسنال در هفته نخست لیگ برتر انگلیس موفق شد با یک گل منچستریونایتد را در الدترافورد شکست دهد، اما در کنار این پیروزی ارزشمند، نگرانیهایی نیز برای هواداران این تیم شکل گرفت؛ یکی از آنها عملکرد ضعیف ویکتور گیوکرش در نخستین بازی رسمیاش بود.
مهاجم سوئدی که با مبلغ ۶۳ میلیون یورو به علاوه ۱۰ میلیون پاداش از اسپورتینگ لیسبون راهی لندن شده، نتوانست انتظارات را برآورده کند. گیوکرش در ترکیب اصلی میکل آرتتا قرار داشت اما در طول ۶۰ دقیقه حضورش در زمین، نتوانست هیچ تأثیر مثبتی روی جریان بازی بگذارد.
آمار این بازی برای مهاجم تازهوارد آرسنال ناامیدکننده بود: تنها ۲۲ لمس توپ، ۹ پاس (با فقط ۴ پاس موفق)، بدون حتی یک شوت به سمت دروازه، و تنها ۳ پیروزی از ۱۳ نبرد تکبهتک. ماتیس دیلیخت، مدافع میانی منچستریونایتد، در اکثر دوئلها دست بالا را داشت و گیوکرش را از جریان بازی خارج کرد.
روزنامه تایمز عملکرد او را «متوسط» توصیف کرد و نوشت:«در ۶۰ دقیقه تأثیر کمتری از بنجامین ششکو در ۲۵ دقیقه داشت.» ششکو که با مبلغ ۸۵ میلیون یورو به منچستریونایتد پیوسته، در نیمه دوم به میدان آمد و با وجود درخشش چشمگیر، حضوری فعالتر از مهاجم سوئدی آرسنال داشت.
با این حال، آرتتا پس از بازی تلاش کرد فضای منفی پیرامون خرید جدید تیمش را کنترل کند. سرمربی اسپانیایی در نشست خبری گفت:«او خیلی خوب بازی کرد. ما از بازیکنانمان پرس بالا میخواهیم و باید روی این موضوع با او کار کنیم. در مورد شوتزنی هم، واقعاً موقعیت زیادی نصیبش نشد.»
با این حال، کلیت نمایش گیوکرش این تصور را بهوجود آورد که فشار لیگ برتر بهسرعت نقاط ضعف فنی این مهاجم را نمایان کرده؛ بازیکنی که فصل گذشته در اسپورتینگ با ۵۴ گل در تمام رقابتها درخشش فوقالعادهای داشت.
در سوی دیگر میدان، داوید رایا با چند مهار کلیدی نقش اصلی در پیروزی آرسنال را ایفا کرد، در حالی که گیوکرش در دقیقه ۶۰ جای خود را به کای هاورتز داد؛ تعویضی که بهخوبی گویای شبی بود که برای او نه فضا وجود داشت، نه دقت، و نه اثری در بازی.