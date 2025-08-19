به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، در حالیکه تنها چند هفته به آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا باقی مانده، باشگاه بارسلونا هنوز موفق به دریافت مجوزهای نهایی برای بازگشت به ورزشگاه نوکمپ نشده و همین موضوع احتمال تمدید حضور آبی‌اناری‌ها در ورزشگاه مونتخوئیک را افزایش داده است.

برنامه اولیه بارسلونا این بود که در تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۴ شهریور) برای بازی مقابل والنسیا به نوکمپ بازگردد. اما پیش از آن و در تاریخ ۲۸ آگوست باید به یوفا اعلام کند که مسابقات لیگ قهرمانان را در کدام ورزشگاه برگزار خواهد کرد، چرا که تمام بازی‌های این تورنمنت باید در یک استادیوم ثابت میزبانی شود.

با وجود امیدواری اولیه، گواهی تکمیل ساخت‌وساز که پیش‌نیاز صدور مجوز بهره‌برداری اولیه از سوی شهرداری است هنوز صادر نشده و روند اداری آن به تعویق افتاده است. بدون این مجوز، امکان حضور تماشاگران در نوکمپ وجود ندارد و زمان برای بارسلونا در حال از دست رفتن است.

در صورت صدور مجوزها در روزهای آینده، باشگاه امیدوار است بتواند بازی مقابل والنسیا را در نوکمپ با ظرفیت محدود (۲۷ هزار نفر) برگزار کند. ظرفیت در مراحل بعدی به ۴۵ هزار و سپس ۶۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

با این حال، شهرداری بارسلونا نیز تأکید کرده که به دلیل ناتمام بودن بخشی از پروژه، امکان صدور مجوز کامل فعلاً وجود ندارد. این موضوع بارسا را وادار کرده که بار دیگر گزینه بازگشت به ورزشگاه مونتخوئیک را بررسی کند، هرچند این گزینه هم با چالش‌هایی همراه است. برای مثال، تنها دو روز پیش از بازی با والنسیا، یک کنسرت در مونتخوئیک برگزار می‌شود.

در صورتیکه بازگشت به نوکمپ محقق نشود، بازگشت به مونتخوئیک ممکن است تا پایان دور گروهی لیگ قهرمانان و حتی ژانویه ادامه پیدا کند. مسئله دیگری که باشگاه باید درباره آن تصمیم‌گیری کند، استفاده همزمان از دو ورزشگاه است؛ موضوعی که بارسلونا پیش‌تر آن را رد کرده بود اما حالا به دلایل اقتصادی و فشار زمان، ممکن است نظرش را تغییر دهد.

در نهایت، آنچه در حال حاضر قطعی است، تصمیم‌گیری سختی است که بارسا باید ظرف یک هفته آینده به یوفا اعلام کند: اینکه بازی‌های خانگی‌اش در لیگ قهرمانان کجا برگزار می‌شود؛ در نوکمپ نیمه‌کاره یا مونتخوئیک موقت و پرهزینه.

