به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، خوسلو، مهاجم سابق رئال مادرید، حالا در لیگ ستارگان قطر برای تیم الغرافه بازی می‌کند. او در این گفت‌وگوی اختصاصی از تجربه حضور در مادرید، شرایط فعلی‌اش در قطر و آینده‌اش سخن گفت.

سؤال: لیگ قطر هفته گذشته آغاز شد و شما موفق شدید گلزنی کنید. آیا هدفتان آقای گلی لیگ است؟

پاسخ: همیشه خوب است که با برد و گل شروع کنی. اگر این اتفاق نیفتد، مثل فصل قبل، کار را از شیب تندتری آغاز می‌کنی. برای یک مهاجم، گلزنی همیشه کلیدی است و به همین خاطر از شروع فصلم راضی‌ام.

سؤال: این دومین فصل شما در قطر است. هدفتان برای امسال چیست؟

پاسخ: می‌خواهم هم آمار شخصی خودم و هم عملکرد تیم را بهتر کنم. فصل قبل جام امیر قطر را بردیم و امسال به لیگ قهرمانان آسیا برگشته‌ایم. هدف این است که در لیگ تا جای ممکن بالا برویم، به مرحله گروهی آسیا صعود کنیم و در جام عملکرد خوبی داشته باشیم.

سؤال: تمرین در ساعات شب را چطور تجربه می‌کنید؟

پاسخ: ما ساعت ۷ شب تمرین می‌کنیم و بدون تهویه. برای من سخت‌ترین زمان شب است، با رطوبت ۸۰ درصد. ترجیح می‌دهم آفتاب ۴۴ درجه باشد اما با رطوبت ۳۰ تا ۴۰ درصد تمرین می‌کنیم. لباس تمرین خیس می‌شود و به تنت می‌چسبد... برایم سخت است.

سؤال: پابلو سارابیا و رائول د توماس به قطر آمده‌اند و حالا ۶ مربی اسپانیایی در لیگ حضور دارند. این موضوع به چه معناست؟

پاسخ: لیگ قطر در حال رشد است و چند نفر از دوستان اسپانیایی‌ام قبل از امضا با من تماس گرفتند. من هم با پابلو آمو که در تیم ملی مربی‌ام بود صحبت کردم. به نوعی تبدیل به مرجع شدم [می‌خندد]. لیگ به آرامی حرفه‌ای‌تر و قابل‌مشاهده‌تر شده است.

سؤال: سال ۲۰۲۴ از رئال مادرید به آرامش قطر آمدید. این انتقال را چطور تجربه کردید؟

پاسخ: در ابتدا خیلی سخت بود. شما از قهرمانی در چمپیونزلیگ با بهترین تیم دنیا و یورو با اسپانیا آمده‌اید... هر تغییری بعد از رئال مادرید بزرگ است. من در دوران حرفه‌ای‌ام هم فوتبال سطح پایین را تجربه کردم و هم حضور در رئال را. تصمیم به رفتن سخت بود، ولی خانواده و سنم هم مهم بودند. چند ماه اول سعی کردم همه‌چیز را فراموش کنم، اما حالا جا افتاده‌ام.

سؤال: آن بازگشت تاریخی در لیگ قهرمانان (فصل ۲۴-۲۰۲۳) شما را وارد تاریخ رئال کرد. این را حس می‌کنید؟

پاسخ: دقیقاً همین‌طور است و مردم هم این احساس را به من منتقل می‌کنند. تابستان در مادرید بودم و با اینکه بیش از یک سال گذشته، هنوز در خیابان مردم درباره آن بازی‌ها حرف می‌زنند. در شبکه‌های اجتماعی هم وقتی رئال بازی دارد، خیلی‌ها من را یاد می‌کنند. همیشه قدردان این هواداران خواهم بود.

سؤال: اگر ژابی آلونسو بخواهد شما را برای یک «آخرین رقص» به رئال برگرداند، چه می‌کنید؟

پاسخ: [می‌خندد] سؤال سختی است. در اصل، بازگشت به اسپانیا را منتفی می‌دانم و به دنبال مربیگری هم نیستم. به‌اندازه کافی فوتبال را تجربه کرده‌ام. از فوتبال حرفه‌ای لذت برده‌ام و توانستم در اوج در اروپا خداحافظی کنم. تابستان امسال پیشنهاداتی از لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اسپانیا داشتم، اما نه؛ من و خانواده‌ام در قطر خوشحالیم. ترک رئال مادرید سخت‌ترین لحظه دوران حرفه‌ای‌ام بود.

سؤال: از آرامش رفت‌وآمد در مراکز خرید لذت می‌برید؟

پاسخ: بستگی دارد... بعضی‌وقت‌ها با خانواده‌ام بیرون می‌رویم و محافظان مجبور می‌شوند ما را از بین جمعیت عبور دهند. اما در کل، اینجا مردم در مواجهه با خانواده‌ات احترام بیشتری دارند.

سؤال: تابستان امسال همراه دنی کارواخال بودید. او را چطور دیدید؟

پاسخ: او را پرانرژی دیدم؛ مثل پسربچه‌ای که تازه به تیم بزرگسالان رسیده. بعد از مصدومیت، بی‌تاب بازگشت بود. دنی یک گلادیاتور است. به نظر من، بهترین مدافع راست تاریخ رئال مادرید است.

سؤال: آیا رقابت ترنت الکساندر-آرنولد برایش مشکل‌ساز می‌شود؟

پاسخ: رئال قبل‌تر هم دنیلو را با ۴۰ میلیون خرید، ولی کارواخال ژن رقابتی بی‌نظیری دارد. در این سطح، باید دو بازیکن برای هر پست داشته باشید. دنی تغذیه‌اش را عوض کرده و همیشه خودش را بهتر کرده.

سؤال: به نظرتان رئال برای لوکاس واسکز وداع شایسته‌ای تدارک دید؟

پاسخ: لوکاس دوست صمیمی من است. همین چند روز پیش تلفنی صحبت کردیم. او بازیکن مهمی بود و به نظرم یک اسطوره باشگاه است. وقتی من به رئال آمدم، خیلی کمکم کرد. وداعش در برنابئو ناراحتم کرد. همیشه برایش بهترین‌ها را آرزو دارم.

سؤال: امباپه با ۴۴ گل، آقای گل شد. آیا او شماره یک شماست؟

پاسخ: او کفش طلایی را برد، ولی در رئال فقط تعداد گل مهم نیست. توپ طلا معمولاً با تعداد جام‌هایی که در آن سال می‌بری مرتبط است. امسال با تطبیق بیشتر، امیدوارم قهرمانی‌های بیشتری برای او و باشگاه رقم بخورد.

سؤال: از اینکه گونسالو گارسیا بعد از کفش طلای جام باشگاه‌های جهان در تیم ماند، تعجب کردید؟

پاسخ: نه، چون از قبل هم استعدادش را دیده بودم. او همیشه زیاد گل می‌زد و در تمرین‌ها کنار ما بود. زیاد از من سؤال می‌پرسید. مطمئنم برای پیراهن رئال همه تلاشش را می‌کند.

سؤال: یک آرزوی شخصی برای آینده؟

پاسخ: وقتی تصمیم به خداحافظی از فوتبال بگیرم، واقعاً فوق‌العاده خواهد بود که بتوانم در سانتیاگو برنابئو خداحافظی کنم. رئال مادرید زندگی من بود و داشتن چنین لحظه‌ای در یک مسابقه رسمی، برایم بسیار زیبا خواهد بود.

