دکو؛ ژنراتور میلیون یورویی بارسلونا
بارسلونا با مشکلات همیشگی برای ثبت قرارداد بازیکنان روبهرو است و دکو با خلاقیت و صرفهجویی در هزینهها تلاش میکند این چالش را مدیریت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، وضعیت بارسلونا در پنجرههای نقلوانتقالاتی تغییری نکرده است. این باشگاه هر فصل باید برای ثبت قرارداد بازیکنان خود، راهحلهایی پیدا کند و اکنون نیز بهدلیل خروج از «قانون ۱ به ۱» و عبور از سقف دستمزدها، با محدودیتهای شدیدی روبهروست. بنابراین تنها راه، کاهش هزینهها و فروش بازیکنان است.
در این میان، دکو نقش کلیدی دارد. مدیر ورزشی باشگاه با استفاده از روشهایی خلاقانه، در تلاش است بدون فروش ستارههای تیم، فضا برای ثبت نامهای جدید ایجاد کند. خوان لاپورتا، رئیس باشگاه، بهطور علنی از تلاشهای او تقدیر کرده است. دکو نیز هفته گذشته گفت:«قوانینی وجود دارد و ما بدون شکایت، باید راهحل پیدا کنیم؛ با خروجیها، فروشها و غیره. این یک چالش هفتگی است. اولویتهایی در سطح باشگاه و نزد کادر فنی وجود دارد، اما ما سعی میکنیم همهچیز را مدیریت کنیم.»
فروشهای تیم اصلی
دو بازیکن اصلی به فروش رسیدند: پائو ویکتور که با مبلغ ۱۲ میلیون یورو به براگا رفت و پابلو توره که با پنج میلیون یورو راهی مایورکا شد.
خروج الکس وایه
آلکس وایه نیز به کومو فروخته شد. این بازیکن فصل گذشته بهصورت قرضی در کومو حضور داشت و در تمدید قرارداد ۲۰۲۴، بندی برای خرید دائمی در قراردادش گنجانده شده بود. قیمت این انتقال شش میلیون یورو بود که توسط کومو پرداخت شد.
درآمد از فروش بازیکنان تیم دوم
از فروش بازیکنان تیم دوم هم درآمدهایی حاصل شد: سرخی دومینگز (۱.۲ میلیون)، نوح درویش (۱ میلیون) و آلکس کایادو (۵۰۰ هزار) که در مجموع ۲.۷ میلیون یورو به باشگاه اضافه کردند.
صرفهجویی در دستمزدها: لنگله و فاتی
ترک بارسا توسط لنگله و انتقال قرضی آنسو فاتی به موناکو با کاهش دستمزد همراه بود. فاتی پیشتر قراردادش را تمدید کرده بود تا دستمزدش کاهش یابد. لنگله نیز قراردادش فسخ شد و به اتلتیکو پیوست.
تمدید کنده و خروج اینیگو
تمدید قرارداد ژول کونده و انتقال اینیگو مارتینز به النصر نیز در کاهش هزینهها مؤثر بود. اینیگو که ۱۴ میلیون یورو در سال دریافت میکرد، حالا با خروجش بیش از هشت میلیون یورو فضا آزاد کرده است. در مجموع این چهار بازیکن، حدود ۲۵ میلیون یورو از بار مالی باشگاه کم شده است.
درآمد از درصد فروشها و حقوق بازیکنان سابق
بارسا همچنین از بند درصد فروش برخی بازیکنان سابق خود نیز درآمد کسب کرده است. فروش ژان کلر تودیبو به وستهام، ۷.۸ میلیون یورو نصیب باشگاه کرد. فروشهای دیگر مانند ریتس، جوتگلا و موریبا نیز ۲.۷ میلیون یورو به همراه داشت. همچنین، باشگاه سهم خود از حقوق ترینکائو را با قیمت ۱۱ میلیون یورو فروخت.
ثبت نامها و خروجیهای جدید
اکنون، بارسا باید فضا برای ثبت قرارداد شزنی و جرارد مارتین ایجاد کند. در همین راستا، قرارداد اوریول رومئو فسخ خواهد شد و قرارداد قرضی یا تمدید جدید برای اینیاکی پِنا انجام میشود. این اقدامات، زمینه ثبت نام دروازهبان لهستانی را فراهم میکند.