علی کریمی در یکقدمی استقلال؛ توافق کامل با کایسریاسپور (عکس)
هافبک ایرانی تیم کایسریاسپور ترکیه بهزودی به استقلال تهران خواهد پیوست.
به گزارش ایلنا، رسانه نزدیک به باشگاه کایسریاسپور، انتقال علی کریمی به باشگاه استقلال ایران تقریباً نهایی شده دانست. طبق اعلام این باشگاه، توافقات لازم میان دو باشگاه در خصوص مبلغ انتقال انجام شده و تنها امضای نهایی قرارداد از سوی بازیکن باقی مانده است.
در این گزارش آمده که مذاکرات مستقیم میان علی کریمی و باشگاه استقلال نیز به مرحله توافق کامل رسیده و در صورت نهاییشدن شروط شخصی و امضای قرارداد، این انتقال رسمی خواهد شد.
به این ترتیب، پس از چند هفته گمانهزنی درباره آینده این ملیپوش سابق و تلاش باشگاه استقلال برای جذب او، حالا به نظر میرسد این انتقال به مرحله نهایی رسیده و علی کریمی در آستانه بازگشت به فوتبال ایران و حضور در ترکیب تیم آبیپوش تهرانی است.