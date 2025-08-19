خبرگزاری کار ایران
استادیوم تراکتور آماده آغاز لیگ

استادیوم شهید سلیمانی (بنیان دیزل)، با انجام اقدامات گسترده عمرانی و توسعه تجهیزاتی، آماده میزبانی از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شد.

به گزارش ایلنا، رسانه رسمی تراکتور در خبری نوشت که طی فرآیند عملیات آماده‌سازی، اتاق VAR تجهیز و سکوهای ویژه تصویر‌برداری نصب شد. همچنین فیبر نوری به‌منظور تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در ورزشگاه نصب و راه‌اندازی شد.

علاوه بر این، صندلی‌های نیمکت‌ها تعویض، چمن ورزشگاه به‌صورت اساسی بازسازی و نرده‌ها و بخش‌های مختلف رنگ‌آمیزی شدند. نصب لوگوی بزرگ باشگاه تراکتور، اصلاح سیستم صوتی، رفع ایرادات اسکوربورد و فضاسازی تونل ورودی زمین با تصاویری از هواداران و جشن قهرمانی تیم، از دیگر اقدامات انجام‌ شده در این پروژه است.

این اقدامات با هدف ارتقای استانداردهای میزبانی  برای بازیکنان، داوران، اصحاب رسانه  انجام شده و زمینه را برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر در سطح مطلوب کیفی فراهم کرده است.

