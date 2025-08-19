کلید پیروزی استقلال در تبریز در دستان گلر سابق رئال!
دیدار حساس استقلال مقابل تراکتور، عملکرد آدان و خط دفاع تیم کلید موفقیت و کسب امتیاز در این بازی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، استقلال در تبریز به طور قطع بازی سختی پیش رو خواهد داشت و تراکتور چه به سبب میزبانی و چه به سبب داشتن روحیه بهتر به واسطه برتری در سوپرجام قصد دارد بار دیگر استقلال را با شکست مواجه کند.
در این شرایط استقلال باید در خط دفاع و حفظ دروازه خود بسیار بینقص عمل کند.
گل نخوردن در این میدان در حقیقت کلید موفقیت و پیروزی خواهد بود و اگر آدان به همراه مدافعان استقلال روز بینقصی را پشت سر بگذارند و استقلال در مهار موقعیتهای حریف عالی عمل کند، حتی برتری در تبریز دور از ذهن نخواهد بود.
در واقع کلید پیروزی در این میدان از دروازه استقلال میگذرد، جایی که آدان در قامت مغز متفکر و با تجربهترین بازیکن استقلال حضور دارد و واکنشهایش میتواند پلی باشد به سمت پیروزی استقلال در این بازی.
آدان در سوپرجام قابلیتهای فردی خود را به وضوح نشان داد و ثابت کرد بیجهت مورد توجه استقلال قرار نگرفته است و این بازی نیز میتواند یک شروع متفاوت برای دروازهبان استقلال باشد تا با یک عملکرد طلایی استقلال را به سمت کسب امتیاز در این میدان سوق دهد.