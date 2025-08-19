تقابل تراکتور و استقلال بدون تماشاگر اما پرهیجان
استقلال و تراکتور سهشنبه ۲۸ مرداد در تبریز به مصاف هم میروند؛ تقابلی حساس پس از دیدار سوپرجام.
به گزارش ایلنا، تقابل تراکتور و استقلال در روز سهشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در ورزشگاه بنیاندیزل تبریز روی پرده نمایش خواهد آمد. این بازی بدون حضور تماشاگران خواهد بود. رویارویی دو تیم در حالی که یک هفته از آن جدال جذاب در سوپرجام میگذرد، بدون شک دوباره هواداران فوتبال را نسبت به این بازی متوجه خواهد ساخت و نگاهها را به سمت و سوی این جدال خواهد کشید. در تاریخ لیگ برتر، استقلال و تراکتور تاکنون ۳۴ بار به مصاف یکدیگر رفتهاند: ۱۳ برد برای استقلال، ۱۲ برد برای تراکتور و ۹ تساوی نیز رقم خورده است. در تبریز هم آمار برابر است: هر تیم ۵ برد و ۷ تساوی ثبت کرده که این نشان میدهد استقلال در تبریز تیم دست و پا بستهای نبوده و گاه با بردهای شیرین میدان بازی را ترک کرده است.
این بازی، اما اولین بازی دو تیم در فصل جدید لیگ برتر محسوب میشود و به حکم قرعه دو غول بزرگ فوتبال ایران ناچار به تقابل با یکدیگر در همین آغاز کار شدهاند. هر دو مربی با در نظر داشتن این موضوع، تماشاگرگونه و محتاطانه تیمهایشان را به میدان خواهند فرستاد و بعید است که هیچ یک نتیجه قبل را که در سوپرجام رقم خورد، ملاک ارزیابی حریف قرار دهد و حتماً با احتیاط مقابل رقیب به میدان خواهد رفت؛ به خصوص اسکوچیچ که خوب میداند استقلال با همین داشتهها توانست تا دقیقه 80 در سوپرجام با یک گل از تراکتور پیش بیفتد و اگر آن اشتباهات کشنده مدافعان استقلال نبود، شاید هیچ گاه به قهرمانی نمیرسید. البته برای اسکوچیچ، بازی با استقلال فرصتی است تا طلسم موفق نبودن تراکتور در آغاز لیگ در تبریز را پس از حدود 10 سال بشکند. او به این بازی نگاه ویژهای خواهد داشت و تمام راهها برای موفقیت در این میدان را جستوجو خواهد کرد.
در سوی دیگر، ساپینتو نیز در تلاش است بعد از شکست در سوپرجام انگیزه و روحیهای تازه به تیم ببخشد و با شروعی مقتدرانه، تصویر خوشایندی در لیگ از خود و تیمش ارائه دهد. سرمربی پرتغالی استقلال خوب میداند که اگر در این بازی هم شکست بخورد، اعتبارش در همین شروع مسابقات مقابل هواداران تیمش خدشهدار میشود. از این رو، او هر ابتکاری را به کار خواهد گرفت تا دستکم شکست در سوپرجام را در تبریز جبران کند و اگر ادعا کنیم ساپینتو و شاگردانش در این بازی حتی به دنبال کسب پیروزی هستند نیز ادعای گزافی نیست و به طور قطع استقلال مساعی بسیاری خواهد داشت تا در این میدان به برتری دست یابد.
سرمربی استقلال حتماً اشتباهات دفاعی تیمش خصوصاً توسط سامان فلاح و آرمین سهرابیان که باعث شد تراکتور به پنالتی برسد و ابتدا تساوی را جبران کند، سپس در وقت تلفشده با گل احساسی اشترکالی برتری را احیا کند را دستمایهای برای ایجاد ساز و کاری جدید و تاکتیکی نو خواهد کرد. نه اینکه ساپینتو این دو بازیکن را نیمکتنشین کند؛ نه این طور نیست و به احتمال زیاد سرمربی استقلال باز هم از این بازیکنان استفاده خواهد کرد اما این بار او قطعاً توجیهات لازم را در نظر خواهد گرفت و تذکراتی خواهد داد تا اشتباهات بازی قبل تکرار نشود. در عین حال باید باور داشت که به واسطه روح هجومی که ساپینتو همواره با تیمهایش ارائه میدهد، این بار نیز استقلال را هجومی وارد میدان خواهد کرد. بدون هیچ تردیدی استقلال توانایی ایجاد خطر در حمله و حتی گلزنی سریع را خواهد داشت، اما در دفاع با ضعفهای ساختاری مواجه است؛ بویژه در یارگیری و تمرکز بازیکنان در مناطق دفاعی که ساپینتو باید تعادل را در تیمش برقرار کند تا بعد از اینکه از ظرفیتهای مطلوب خط حملهاش نهایت بهره را برد در دفاع دوباره آسیب نبیند.
البته در سوی مقابل تراکتور نشان داده، ثبات بیشتری در خط دفاع دارد که استقلال باید با صبوری این خط را همچون بازی قبل شکسته و از اندک فرصتهایی که به دست میآورد نهایت بهره را ببرد. در این بازی ریکاردو ساپینتو بهدلایل انضباطی نمیتواند روی نیمکت حضور داشته باشد؛ همچنین بیژن طاهری، مدیر تیم، نیز محروم است. روزبه چشمی، جلالالدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف نیز مصدوم هستند و بازی را از دست دادهاند که ساپینتو باید تفکرات لازم را برای غیبت این بازیکنان داشته باشد. هرچند که ممکن است چشمی ناگهان همه را شگفتزده کرده و به ترکیب بازگردد که این روز بازی مشخص میشود.
نتیجه: استقلال در بازی با تراکتور بیشتر تاکتیک ضد حمله را در پیش خواهد گرفت اما تراکتور به واسطه برخورداری از بازیکنانی با عیار فنی بهتر و شاید هماهنگی بیشتر به دنبال یک فوتبال مالکانه خواهد بود تا شاید استقلال را در این بازی بار دیگر شکست دهد اما نباید فراموش کنیم که استقلال نیز هرگز دوست ندارد دوباره به تراکتور ببازد و صحنه را خالی کند. هرچه هست امشب تقابل دو تفکر یکی مبتنی بر حفظ توپ و دیگری ضد حمله و استفاده از موقعیتها لیگ را زودتر از آنچه تصور میشود، داغ و پرحرارت خواهد کرد.