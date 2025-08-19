به گزارش ایلنا، اتلتیکو که تا نیمه فصل گذشته عملکرد موفقی داشت و یکی از مدعیان قهرمانی سه‌گانه هم به شمار می‌رفت، حالا روزهای تلخی را سپری می‌کند. شکست مقابل بارسلونا در لالیگا و کوپادل‌ری و باخت تلخ و پرحاشیه مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، با ناکامی بزرگ و حذف در مرحله گروهی جام جهانی باشگاه‌ها همراه شد و حالا اتلتیکو، در شرایطی سخت فصل جدید را آغاز می‌کند.

در حالی که هواداران این تیم منتظر یک شروع شیرین در این فصل بودند، پنجمین بازی بدون برد متوالی مقابل اسپانیول و شکست دو بر یک مقابل این تیم، زنگ خطر برای فصل پیش رو را خیلی زود برای اتلتیکو به صدا درآورد. سیمئونه در مسابقه مقابل اسپانیول، از اکثر ستارگان جدید خود در ترکیب اصلی استفاده کرد اما این بازیکنان تغییر ویژه‌ای در شکل بازی تیم سیمئونه ایجاد نکردند. داوید هانکو و متئو رویگری در خط دفاعی، جانی کاردوسو در خط میانی و تیاگو آلمادا و الکس بائنا در خط حمله، بازیکنان تازه واردی بودند که سیمئونه در هفته نخست به آنها اعتماد کرد اما باز هم ستاره تیم، کسی نبود جز خولیان آلوارز.

حضور جاکومو راسپادوری در نیمه دوم هم برای اتلتیکو چاره‌ساز نبود و حالا سیمئونه که ترکیب خود را کاملاً متفاوت با گذشته می‌بیند، باید تیمی متفاوت با سال‌های گذشته بسازد. آن هم در شرایطی که رسانه‌های اسپانیا، به شدت از عملکرد تیم سیمئونه انتقاد کرده‌اند و دوران او در اتلتیکو را تمام شده می‌دانند. با این حال مدیران اتلتیکو به شروع یک دوران تازه با بازیکنانی جوان و جدید واقف هستند و ال‌چولو بارها نشان داده که در شرایط سخت، می‌تواند اتلتیکو رو بار دیگر به تیمی در قامت یک مدعی قهرمانی تبدیل کند.

انتهای پیام/