میلان در تکاپوی جذب ستارهها:
اعتراف مدیر ورزشی میلان به شکار ولاهوویچ و هویلوند!
میلان برای تقویت خط حملهاش، دست روی نامهای بزرگی گذاشته است. مدیر ورزشی این باشگاه، ایگلی تاره، رسماً تأیید کرد که دوشان ولاهوویچ از یوونتوس و راسموس هویلون از منچستریونایتد، در لیست اصلی گزینههای روسونری برای فصل نقل و انتقالات قرار دارند.
به گزارش ایلنا، مدیر ورزشی باشگاه میلان به تلاش این باشگاه برای جذب مهاجمان منچستریونایتد و یوونتوس اعتراف کرد. ایگلی تاره مدیر ورزشی باشگاه میلان تأیید کرد که نام دوشان ولاهوویچ و راسموس هویلوند در لیست گزینههایی هستند که او برای تقویت خط حمله روسونری در نظر دارد.
تاره ابتدا درباره مهاجم دانمارکی تیم فوتبال منچستریونایتد به سایت سمپرهمیلان گفت: هویلوند برای ما گزینه خوبی است. این روزها در حال ارزیابی امکان جذب او هستیم اما بازار نقل و انتقالات غیرقابل پیشبینی است. میدانیم که برای این پست از زمین (خط حمله) باید اقداماتی انجام دهیم و میدانیم بازیکنانی را باید جذب کنیم که بتوانند چیزی به تیم اضافه کنند. تاره درباره ولاهوویچ هم گفت: بله او هم جزو گزینههای ماست و میتواند یکی از مهاجمانی باشد که به تیم ما اضافه میشود.
میلان تابستان امسال در خط دفاعی و میانی تغییرات مهمی انجام داده اما هنوز بازیکنی که بتواند با سانتیاگو خیمنس برای تصاحب جایگاهی ثابت در ترکیب اصلی رقابت کند را به خدمت نگرفته است. این در حالیست که به نظر میرسد هویلون کاملاً از برنامههای تاکتیکی منیونایتد خط خورده (او در بازی نخست تیمش در فصل جدید لیگ برتر انگلیس برابر آرسنال حتی روی نیمکت هم نبود) است.
در مورد ولاهوویچ اما شرایط کمی متفاوت است و او در بازی دوستانه اخیر یوونتوس مقابل آتالانتا به میدان رفت و حتی گلزنی هم کرد.