به گزارش ایلنا به نقل از «گل»، ستاره ۳۳ ساله فوتبال برزیل که دوباره برای باشگاه دوران نوجوانی خود به میدان رفته، یکی از تلخ‌ترین شب‌های دوران حرفه‌ای‌اش را تجربه کرد. شکست ۶ گله برابر واسکو نه‌تنها باعث شد سانتوس در منطقه سقوط باقی بماند، بلکه به اخراج سرمربی تیم، کلبِر ژاویر هم انجامید. نیمار در پایان بازی گفت:«از اینکه چنین نمایشی با پیراهن سانتوس ارائه دادم، شرمنده‌ام. این یک رسوایی بود.»

اشک‌های نیمار بعد از بازی با واکنش گرم خانواده‌اش همراه شد. پسر او، دیوید لوکا، با ارسال پیامی احساسی تلاش کرد تا به پدرش روحیه بدهد. در پیامی که نیمار در استوری اینستاگرامش منتشر کرد، آمده بود:«شب‌به‌خیر بابا. می‌دانم امروز برای تو و برای ما روز سختی بود، اما می‌خواهم بدانی که در چنین لحظاتی، وقتی هیچ‌کس کنارت نیست، من همیشه هستم. تو فقط یک پدر فوق‌العاده نیستی، تو الگو و اسطوره منی. حتی وقتی گریه می‌کنی، باز هم دوستت دارم. همیشه یادت باشد... حالا سرت را بالا بگیر و مثل همیشه بلند شو. تو فوق‌العاده‌ای. با تمام قلبم دوستت دارم.»

نیمار نیز در پاسخ نوشت: «دوستت دارم کوچولوی من. بابا دوباره بلند میشه.»

در ادامه این شرایط بحرانی، سانتوس امیدوار است در دیدار یکشنبه برابر باهیا به جبران این شکست سنگین بپردازد، هرچند که نیمار به‌دلیل دریافت کارت زرد مقابل واسکو، محروم است و نمی‌تواند تیمش را همراهی کند. این تعلیق، فشار بیشتری روی تیمی گذاشته که در جدال برای بقا در دسته اول فوتبال برزیل می‌جنگد.

