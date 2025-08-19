رونمایی از رئال مادرید تحت هدایت آلونسو در لالیگا

به گزارش ایلنا، رئال مادرید، پرافتخارترین باشگاه اروپا، امشب فصل جدید لیگ اسپانیا را آغاز می‌کند. اما این بار چالش‌های بزرگی در راه است؛ تیمی که فصل گذشته بدون کسب هیچ جام مهمی ماند و نتوانست انتظارات هواداران و مدیران را برآورده کند، اکنون با هدایت ژابی آلونسو، سرمربی جوان و در عین حال باتجربه، به دنبال بازسازی و بازگشت به روزهای اوج است.

فصل قبل برای رئال مادرید تا حد زیادی ناامیدکننده بود. آنها در حالی که همواره از آنها انتظار قهرمانی‌های متعدد می‌رود، نتوانستند در لالیگا و لیگ قهرمانان و حتی جام حذفی به موفقیت برسند و تنها دو جام کم‌اهمیت‌تر مانند سوپرجام اروپا و جام جهانی باشگاه‌ها را کسب کردند. این ناکامی باعث جدایی کارلو آنچلوتی شد و آلونسو، که سابقه قهرمانی در بایرلورکوزن آلمان را دارد، جایگزین او شد.

آلونسو به‌عنوان یک مربی جوان و با دید تاکتیکی بالا، امیدوار است بتواند معمای رئال مادرید را حل کند. بازیکنان بزرگی مانند کیلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و جود بلینگام در ترکیب تیم حضور دارند، اما هماهنگی و عملکرد مطلوب این ستارگان هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است. امباپه با ۴۴گل در فصل گذشته، ستاره خط حمله است اما سؤالات زیادی درباره نقش و تأثیر واقعی او در بهبود تیم مطرح است. همچنین افت محسوس بلینگام و وینیسیوس در اواخر فصل قبل نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

رئال مادرید در نقل‌وانتقالات تابستانی سرمایه‌گذاری سنگینی انجام داد. جذب ترنت الکساندر-آرنولد وینگر-مدافع انگلیسی با مبلغی نزدیک به ۶۰میلیون یورو و بازگرداندن بازیکنان جوانی مانند دین هویسن از جمله اقدامات مهم بود. اما خرید آلوارو کارراس در پست دفاع چپ، در حالی که زوج مناسبی از بازیکنان این پست در اختیار بود، سؤالاتی را به وجود آورده است.

پیش‌فصل تیم با نتایج متفاوتی همراه بود؛ تیم در جام جهانی باشگاه‌ها نمایش قابل قبولی داشت اما در نیمه‌نهایی مقابل پاری‌سن‌ژرمن ۴گل خورد و شکست سنگینی تجربه کرد. این موضوع باعث شد آلونسو اذعان کند که هنوز راه طولانی برای بهبود تیم در پیش است. تیم با شروع تمرینات تنها دو هفته مانده به بازی اول لالیگا، تا حدودی آماده‌سازی ناقصی داشته است.

از نظر تاکتیکی، آلونسو قصد دارد از سیستم 1-2-4-3 که در بایر لورکوزن موفق بود استفاده کند. اما ترکیب کنونی تیم برای اجرای کامل این سیستم کمی ضعیف است؛ به خصوص کمبود مدافعان میانی و هافبک‌های میانی باعث شده تا مربی مجبور شود گزینه‌های غیرمعمول را امتحان کند. جود بلینگام، که در حال بهبود پس از جراحی است، احتمالاً از اکتبر به تیم اضافه خواهد شد.

ستاره اصلی تیم همچنان وینیسیوس است؛ بازیکنی که وقتی در فرم خوب باشد، رئال را تقریباً شکست‌ناپذیر می‌کند. در فصل گذشته افت او همراه با چالش‌های مربوط به امباپه، مانع از رسیدن تیم به نتایج مطلوب شد. آلونسو باید بتواند این دو ستاره را به گونه‌ای کنار هم قرار دهد که بیشترین بهره را از توانایی‌هایشان ببرد.

از میان بازیکنان نوظهور، آردا گولر و گونزالو گارسیا گزینه‌های امیدوارکننده‌ای شهستند که می‌توانند نقش‌های مهمی در تیم ایفا کنند. بویژه گارسیا که در جام جهانی باشگاه‌ها عملکرد خوبی داشت و احتمالاً به‌عنوان مهاجم نوک بیشتر به کار گرفته شود.

انتظار هواداران رئال مادرید مانند همیشه بالاست؛ قهرمانی در لالیگا، لیگ قهرمانان و کسب حداقل یک جام بزرگ در این فصل. با این حال، رقابت با بارسلونا که فصل قبل قهرمان شد و تیم‌های قدرتمندی مثل پاری‌سن‌ژرمن و لیورپول، کار را بسیار دشوار کرده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رئال مادرید احتمالاً در لیگ جایگاه دوم را کسب خواهد کرد، اما آلونسو می‌تواند با زمان دادن به تیم، آنها را برای موفقیت در لیگ قهرمانان آماده کند. فصل جدید رئال مادرید، با وجود همه چالش‌ها، آغاز می‌شود و همه منتظرند ببینند آیا تیم کهکشانی اسپانیا می‌تواند دوباره به روزهای اوج بازگردد یا خیر.

