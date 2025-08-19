پوستر ویژه تراکتور و احتمال اولین بازی محرمی مقابل استقلال
ستاره تازهوارد سرخهای تبریز در مرکز توجه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، صادق محرمی، خرید بزرگ تراکتور در تابستان، بهعنوان یکی از چهرههای شاخص پوستر رسمی باشگاه برای دیدار افتتاحیه برابر استقلال معرفی شد. این پوستر با حضور سه ستاره طراحی شده که در میان آنها نام دو دفاع راست تخصصی یعنی محرمی و دانیال اسماعیلیفر در کنار امیرحسین حسینزاده به چشم میخورد.
محرمی که پس از سالها حضور در دیناموزاگرب کرواسی به فوتبال ایران بازگشته، در میان گزینههای جدی پرسپولیس و سپاهان هم قرار داشت اما در نهایت با انتخابی غیرمنتظره راهی تبریز شد. او حالا در جمع بازیکنان سابق پرسپولیس در تراکتور، انگیزه زیادی برای اثبات تواناییهایش دارد.
دراگان اسکوچیچ که در دوران سرمربیگری تیم ملی به محرمی اعتماد ویژهای داشت، امیدوار است این مدافع راست هرچه سریعتر به شرایط مطلوب برسد و جایگاه ثابتی در ترکیب تیم به دست آورد.
هرچند در دیدار سوپرجام مقابل استقلال فرصت بازی به محرمی نرسید و اسماعیلیفر بهعنوان مدافع راست اصلی به میدان رفت، اما شواهد نشان میدهد احتمال دارد محرمی در نخستین هفته لیگ بیستوپنجم برای اولین بار با پیراهن تراکتور در دیدار حساس برابر استقلال به میدان برود.