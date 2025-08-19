خبرگزاری کار ایران
مارکو باکیچ: از استقبال گرم ارتش سرخ ممنونم

مارکو باکیچ: از استقبال گرم ارتش سرخ ممنونم
هافبک مونته‌نگرویی سرخ‌ها پس از بازی برابر فجرسپاسی به ابراز احساسات هواداران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ، خرید خارجی تابستانی پرسپولیس، نخستین بازی رسمی خود را در لیگ بیست‌وپنجم مقابل فجرسپاسی تجربه کرد. هافبک مونته‌نگرویی سرخ‌ها در تمام دقایق بازی در میدان حضور داشت و توانست نمایش قابل قبولی از خود ارائه دهد.

باکیچ پس از پایان مسابقه در استوری اینستاگرامش نوشت: «نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیامد اما از اینکه اولین بازی‌ام را برای پرسپولیس انجام دادم خوشحالم. از استقبال گرم ارتش سرخ سپاسگزارم.»

این بازیکن ۳۱ ساله در جریان بازی تلاش زیادی کرد تا سرعت گردش توپ را حفظ کند و ارتباط موثری میان خطوط میانی و هجومی پرسپولیس ایجاد نماید. عملکرد او با وجود تساوی تیم، توجه هواداران را جلب کرد و نویدبخش نقش پررنگی در ادامه فصل برای شاگردان وحید هاشمیان بود.

