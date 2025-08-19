به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد که پس از یک نیم‌فصل ناموفق در استون‌ویلا، منچستریونایتد را ترک کرده، اکنون امیدوار است در بارسلونا به روزهای اوجش بازگردد. او با قراردادی قرضی یک‌ساله به بارسا پیوسته و در پایان فصل این انتقال می‌تواند دائمی شود. رشفورد در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپورت اسپانیا درباره این تصمیم توضیح داد و لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا را مورد تحسین قرار داد.

رشفورد درباره علت اصلی جدایی از یونایتد گفت:«من برای این به بارسلونا آمدم که خوشحال باشم. برای اینکه بهترین فوتبالم را ارائه کنم، باید خوشحال باشم. فوتبال تمام زندگی من بوده و هست. از خیلی وقت پیش، از بچگی اینطور بوده. در واقع، چیز دیگری در زندگی بلد نیستم. خوشحال‌بودن موقع بازی همان دلیلی است که باعث شد اصلاً فوتبالم را شروع کنم.»

او اضافه کرد:«از همان اول در بارسلونا احساس راحتی داشتم. هرچه بازی کنم بیشتر یاد می‌گیرم، ولی شروع خیلی خوبی داشتم. بارسا بهترین جا برای لذت‌بردن و یادگرفتن فوتبال است.»

مهاجم انگلیسی در ادامه از هم‌تیمی جدیدش، لامین یامال، تمجید ویژه‌ای کرد:«بله، قطعاً. اگر امسال توپ طلا را نبرد، در آینده خواهد برد. دمبله، رافینیا، همه‌شان لیاقتش را دارند ولی انتخاب سخت است. با این حال یامال خیلی جوان است و مطمئنم برنده خواهد شد.»

او افزود:«او یک استعداد سطح بالاست. چیزی که بیشتر از همه شگفت‌زده‌ام کرد، بلوغ ذهنی‌اش نسبت به سنش است. طرز فکرش، نوع بازی‌اش، جلوتر از سنش است. بازی کنار او هیجان‌انگیز است. به شرایط جدید، سبک فوتبال جدید و محیط جدید عادت می‌کنم و بهترین جا برای این کار، زمین مسابقه است. اشتباه می‌کنم ولی یاد می‌گیرم و پیشرفت می‌کنم.»

رشفورد در بازی قبلی بارسلونا برابر رئال مایورکا، اولین بازی رسمی‌اش را برای بارسا انجام داد و به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. او حالا امیدوار است در دیدار این هفته مقابل لوانته دقایق بیشتری به میدان برود.

