ترکیب احتمالی تراکتور برای جدال دوباره با استقلال

به گزارش ایلنا، تیم تراکتور پس از پیروزی برابر استقلال در سوپرجام، این بار در چارچوب هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه بنیان‌دیزل میزبان شاگردان ساپینتو خواهد بود. شاگردان اسکوچیچ با انگیزه‌ای مضاعف به میدان می‌روند تا شروع مقتدرانه خود را با شکست دوباره استقلال تکمیل کنند.

تراکتور در این مسابقه علیرضا بیرانوند را در اختیار ندارد و همچون دیدار سوپرجام، ادیب زارعی درون دروازه خواهد ایستاد. گلر جوان سرخ‌ها امیدوار است با ارائه نمایشی مطمئن و بدون اشتباه، مقابل خط حمله جدید آبی‌ها کلین‌شیت کند.

در خط دفاعی ترکیب تغییری نخواهد داشت؛ دانیال اسماعیلی‌فر و محمد نادری در جناحین حاضر خواهند بود و زوج میانی را شجاع خلیل‌زاده و الکساندر سدلار تشکیل می‌دهند. در میانه میدان نیز اودیل خامروبکف وظیفه پوشش دفاعی را بر عهده دارد تا ایگور پوستونسکی آزادی بیشتری برای بازی‌سازی پیدا کند.

مهدی ترابی و مهدی هاشم‌نژاد به عنوان دو وینگر اصلی، کلید حملات تراکتور محسوب می‌شوند و وظیفه سنگینی در شکستن خطوط دفاعی استقلال خواهند داشت. در خط حمله نیز تومیسلاو اشتراکالی، مهاجم کروات، پس از نمایش امیدوارکننده خود در سوپرجام، گزینه اصلی حضور در ترکیب است و امیرحسین حسین‌زاده نیز می‌تواند در نقش مهاجم دوم به میدان برود.

ترکیب احتمالی تراکتور برابر استقلال:

ادیب زارعی

دانیال اسماعیلی‌فر، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری

اودیل خامروبکف، ایگور پوستونسکی

مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد

امیرحسین حسین‌زاده، تومیسلاو اشتراکالی

