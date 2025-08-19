پرونده انتقال طارمی به لیدزیونایتد بسته شد

به گزارش ایلنا، باشگاه لیدزیونایتد با پرداخت ۱۸ میلیون پوند، نوا اوکافور را به‌صورت دائمی از میلان به خدمت گرفت. این مهاجم سوئیسی که فصل گذشته را به‌صورت قرضی در ناپولی گذرانده بود، سومین خرید هجومی دنیل فارکه در این تابستان پس از دومینیک کالورت‌لوین و لوکاس انمچا محسوب می‌شود. اوکافور قابلیت بازی در تمام پست‌های خط حمله را دارد و با این ترکیب، دیگر جایی برای اضافه‌شدن مهدی طارمی باقی نمی‌ماند.

گزارش‌هایی در هفته‌های گذشته از مذاکرات اولیه لیدز با مهدی طارمی حکایت داشت. ستاره تیم ملی ایران پس از تصمیم باشگاه اینتر برای پذیرش پیشنهادات، مورد توجه چند تیم انگلیسی از جمله لیدز قرار گرفته بود و حتی برخی منابع از مذاکرات اولیه بین طرفین خبر داده بودند. با این حال، جذب اوکافور که هم‌پست طارمی محسوب می‌شود، مسیر انتقال مهاجم بوشهری را مسدود کرده است.

اوکافور که تنها ۲۴ سال دارد، تجربه بازی در لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی در سری‌آ با ناپولی را در کارنامه دارد. حالا به نظر می‌رسد فارکه با تکیه بر او، کالورت‌لوین و انمچا، پروژه هجومی خود را کامل کرده و دیگر نیازی به اضافه‌کردن طارمی احساس نمی‌شود.

با بسته‌شدن پنجره فرصت‌های لیدز، طارمی حالا باید به گزینه‌های دیگر برای آینده خود فکر کند. از برزیل تا لیگ‌های دیگر اروپایی، مهاجم باتجربه ایرانی هنوز مشتری دارد اما به‌نظر می‌رسد ماجراجویی او در لیگ برتر حداقل فعلاً به بن‌بست خورده باشد.

