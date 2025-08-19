نقش کلیدی اورونوف برای فرار پرسپولیس از شکست
هافبک ازبک در نخستین حضور رسمیاش نقش کلیدی در گل تساوی سرخپوشان داشت.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در آغاز لیگ بیستوپنجم برابر فجرسپاسی با تساوی متوقف شد اما یک نام بیش از همه در پایان بازی مورد توجه قرار گرفت؛ اوستون اورونوف. بازیکن ازبکستانی که از نیمکت وارد میدان شد، توانست جریان مسابقه را تغییر دهد و زمینهساز گل تساوی تیمش شود.
اورونوف در لحظهای حساس از جناح چپ توپ را حرکت داد و با ایجاد برتری عددی حملهای تازه ساخت که در نهایت با پاس محمد خدابندهلو و ضربه تمامکننده علی علیپور به گل انجامید. این تنها تأثیر او در زمین نبود؛ دوندگی مداوم، سرعت بالا و حفظ توپ او بارها مدافعان فجر را تحت فشار گذاشت و نفس تازهای به خط میانی پرسپولیس داد.
هافبک تازهوارد سرخها هنوز به آمادگی کامل بدنی نرسیده اما همین نمایش کوتاه کافی بود تا اهمیتش برای کادرفنی مشخص شود. وحید هاشمیان نیز با این تعویض نشان داد روی تواناییهای فنی اورونوف حساب ویژهای باز کرده است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا او در دیدار حساس برابر سپاهان میتواند از ابتدا در ترکیب قرار گیرد یا خیر. هواداران پرسپولیس پس از این شروع امیدوارکننده انتظار دارند اورونوف خیلی زود به یکی از مهرههای کلیدی تیم تبدیل شود.