به گزارش ایلنا، علی فتح الله زاده مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال که در دوران موفق خودش در این تیم، علی نظری جویباری مدیرعامل مستعفی آبی‌ها را به عنوان معاون در کنار خود داشت، در واکنش به این سوال که دوره معاونت نظری چگونه بوده، پاسخ داد:«یک گلایه از خبرنگاران دارم که سوال خودشان را در مصاحبه نمی‌آورند و فقط حرفهای ما را منتشر می‌کنند. الان من در جواب این سوال باید بگویم که "بله نظری جویباری معاون خوبی بود" و صرف انتشار این حرف از طرف من معنی درستی ندارد.»

او در ادامه گفت:«حتی در دوره معاونت هم ایرادهایی گرفتند در حالی که او واقعا خیلی خوب کارش را می‌کرد. الان هم فقط این را می‌توانم بگویم که بزرگترین اشتباه را آقای نظری جویباری کرد که استعفا داد چون الان بالای سرش آقای تاجرنیا است که بودجه خوبی می‌گیرد.»

فتح الله زاده حرفش را اینطور تکمیل کرد:«هیچوقت به خاطر یک کار کوچکتر، کار بزرگتر را نباید به هم بزنی چرا که وقتی مدیر بالادستی من می‌تواند این همه پول بیاورد، من هم توانایی دارم تا تحولات بزرگی در استقلال شکل بدهم.»

مدیرعامل اسبق استقلال همچنین تاکید کرد:«اینکه آقای تاجرنیا دیشب گفت استقلال دارد راه می‌افتد، ما خوشحال شدیم. باشگاه باید اینطور باشد و درست خرج کند. این را در نظر بگیرید که وقتی کسی 10 هزار میلیارد خرج میکند ممکن است 200 میلیون هم اشتباه هزینه کند اما کسی که هیچ پولی خرج نکند، هیچ ایرادی هم به کارش وارد نمی‌شود.»

او در ادامه گفت: «برآیند کلی استقلال را مثبت می‌بینم. با حضور ساپینتو که یک مربی فعال است بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.»

فتح الله زاده به این سوال که روزی گفته بود لیونل مسی را به استقلال می‌آورد و همچنان آن ادعا یادآوری می‌شود پاسخ داد:«با این کمکی که هلدینگ به استقلال می‌کند چرا نشود لیونل مسی را بیاوریم؟ همین الان ببینید آقای تاجرنیا چند میلیون دلار پول هزینه کرده؟ چرا عربستان بتواند و ما نتوانیم؟ وقتی خودمان، خودمان را مسخره می‌کنیم نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. با حمایت هلدنیگ می‌توانیم کارهای خیلی بزرگتری انجام دهیم.»

