به گزارش ایلنا، باشگاه اینترمیلان به صورت رسمی به آتالانتا اطلاع داده که دیگر تمایلی به جذب آدِمولا لوکمن ندارد. پس از آنکه دو باشگاه بر سر مبلغ نهایی انتقال به توافق نرسیدند، نراتزوری تصمیم گرفت مسیر خود را در نقل‌وانتقالات تغییر دهد و به سراغ گزینه‌های دیگر برود.

فابریتزیو رومانو اعلام کرده که اینتر تصمیم نهایی خود را به اطرافیان لوکمن منتقل کرده و دیگر پیشنهادی برای جذب او نخواهد داد. آخرین پیشنهاد اینتر، مبلغ ۴۵ میلیون یورو بود که آتالانتا آن را رد کرد. این در حالی است که طی مذاکرات اخیر، دو باشگاه برای انتقال نیکولاس زالفسکی به برشا به توافق رسیدند، اما پرونده لوکمن به بن‌بست رسید.

لوکمن که به‌شدت خواهان پیوستن به اینتر بود، برای تسهیل این انتقال پیشنهادات ناپولی، آرسنال و اتلتیکو مادرید را رد کرد و حتی با ارائه درخواست رسمی انتقال، تلاش کرد تا فشار بیشتری بر مدیران آتالانتا وارد کند. او باشگاه را به خلف وعده متهم کرده و مدعی شد که مدیران در گذشته به او وعده خروج داده بودند. با این حال، مدیرعامل آتالانتا صراحتاً اعلام کرده که این وعده فقط برای پیشنهادات خارجی معتبر بوده و شامل تیم‌های سری‌آ نمی‌شده است.

لوکمن در ادامه اعتراضات خود، در تمرینات پیش‌فصل حاضر نشد و حتی در مسابقات دوستانه هم شرکت نکرد تا نشان دهد برای جدایی از برگامو مصمم است. با این حال، حالا که اینتر رسماً از جذب او صرف‌نظر کرده، وضعیت این بازیکن در آتالانتا پیچیده‌تر از قبل خواهد شد و بازگشت او به ترکیب اصلی، با موانع زیادی همراه خواهد بود.

از سوی دیگر، اینتر تمرکز خود را روی گزینه‌های جایگزین معطوف کرده است. نام‌هایی چون مانو کُنه از رم و لوئیک باده از سویا در لیست نهایی دیده می‌شوند. با این حال، مذاکرات برای جذب کُنه به دلیل اختلاف بر سر رقم قرارداد متوقف مانده و باده نیز در آستانه انتقال به بایرلورکوزن تحت هدایت اریک تن‌هاخ قرار دارد.

