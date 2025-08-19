ستاره هلندی پیشنهاد بایرن را رد کرد تا راهی چلسی شود
باشگاه چلسی پس از رسیدن به توافق شخصی با ژاوی سیمونز، آماده است تا پیشنهاد رسمی خود را برای جذب این ستاره هلندی به باشگاه لایپزیش ارائه دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای، ژاوی سیمونز پیشنهاد بایرن مونیخ را رد کرده و تنها تمایل دارد راهی لیگ برتر و بهطور مشخص تیم چلسی شود.
پس از هفتهها مذاکره، چلسی بالاخره توانست رضایت ژاوی سیمونز را برای انتقال به استمفوردبریج جلب کند. او حالا تنها منتظر پیشنهاد رسمی چلسی به باشگاه لایپزیش است. با این حال، تا این لحظه تغییری در وضعیت رسمی او ایجاد نشده و سیمونز قرار است در بازی افتتاحیه بوندسلیگا برابر بایرن مونیخ برای لایپزیش به میدان برود.
از سوی دیگر، مقامات باشگاه آلمانی اعلام کردهاند که در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، با جدایی سیمونز مخالفتی نخواهند داشت. مبلغ مورد نظر آنها برای فروش این هافبک ۲۲ ساله، حدود ۷۰ میلیون یورو عنوان شده است. مارسل شفر، مدیر ورزشی باشگاه لایپزیش تأکید کرده که آنها تنها در صورتی قرارداد را نهایی میکنند که تمام شرایط بهنفع باشگاه باشد.
در حال حاضر، چلسی برای نهایی کردن این انتقال نیاز به فروش برخی بازیکنان خود دارد. گفته میشود این باشگاه قصد دارد کریستوفر انکونکو و نیکلاس جکسون را برای تأمین منابع مالی این انتقال به فروش برساند. در این میان، تلاش برای فروش انکونکو به بایرن نیز با مشکل مواجه شده است، چراکه باشگاه آلمانی خواهان انتقال قرضی است اما چلسی فقط با فروش دائمی به مبلغ حدود ۴۰ میلیون یورو موافقت میکند. انکونکو تا سال ۲۰۲۹ با چلسی قرارداد دارد.
همزمان با تلاش برای جذب سیمونز، چلسی به دنبال جذب الخاندرو گارناچو نیز هست. وینگر آرژانتینی نیز علاقهمند به حضور در لیگ برتر و پیوستن به چلسی است و منتظر پیشنهاد رسمی این باشگاه مانده. قهرمان دو دوره لیگ قهرمانان اروپا آماده است تا برای جذب گارناچو مبلغی در حدود ۳۵ میلیون یورو پرداخت کند.