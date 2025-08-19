پیام بنزما پیش از جدال با رونالدو: تیم بهتر میبرد
کریم بنزما و کریستیانو رونالدو که سالها در رئال مادرید زوج درخشان خط حمله بودند، حالا در لباس دو تیم سعودی الاتحاد و النصر در نیمهنهایی سوپرجام عربستان به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، کریم بنزما پیش از این دیدار در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره رویارویی با رونالدو تأکید کرد که نگاهش به این مسابقه شخصی نیست و بیش از هر چیز، رقابت دو تیم را مهم میداند.
او با بیان اینکه رونالدو یکی از بزرگان تاریخ فوتبال است، گفت:«کریستیانو بازیکن بزرگی است. اما فردا تیم بهتر پیروز خواهد شد. نمیدانم این مسابقه را باید یک چالش بدانیم یا نه. این تقابل کریم با کریستیانو نیست. آنچه میتوانم بگویم این است که او یک اسطوره است. خیلی چیزها به فوتبال اضافه کرده و هنوز هم در حال اضافه کردن است. برایش بهترینها را آرزو میکنم. اما حالا با هم بازی داریم. این رقابت النصر و الاتحاد است، نه ما دو نفر. باید دید فردا در زمین چه اتفاقی میافتد.»
در طرف مقابل، رونالدو پس از تمدید دو ساله قراردادش با النصر، همچنان در جستجوی اولین جام رسمی خود با این تیم است. فصل گذشته او در فینال همین رقابتها ۴ بر ۱ مغلوب الهلال شد و حالا میخواهد یک گام جلوتر برود و اینبار جام را لمس کند.
لوران بلان، سرمربی الاتحاد، نیز در نشست خبری درباره مهار رونالدو صحبت کرد و با لبخند گفت:«برای متوقف کردن کریستیانو برنامه دارم، اما نمیگویم چیست. او بازیکن بزرگی است. النصر یعنی رونالدو، اما فقط او نیست.»
برنده این دیدار حساس راهی فینال سوپرجام عربستان خواهد شد و باید با یکی از دو تیم القادسیه یا الاهلی دیدار کند. تقابل دوباره بنزما و رونالدو، اینبار در قاره آسیا، یک بار دیگر نگاهها را به ستارههای کهنهکار فوتبال جهان دوخته است.