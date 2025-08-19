پیام بیرانوند به بازیکنان تراکتور برای بازی استقلال
علیرضا بیرانوند که به دلیل محرومیت چهارماهه از همراهی تیمش دور مانده، در آستانه شروع فصل تازه لیگ برتر پیامی صمیمی برای بازیکنان تراکتور منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، سنگربان ملیپوش سرخپوشان تبریزی در استوری اینستاگرامش با خطاب قرار دادن بازیکنان تراکتور نوشت امیدوار است آنها لیگ را با قدرت آغاز کنند و با یک برد شیرین استارت بزنند. او ضمن آرزوی سلامت برای بازیکنان تیم تبریزی تأکید کرد بهترین شکل آغاز لیگ، همراه با پیروزی است.
بیرانوند در بخش دیگری از پیام خود از غیبت تماشاگران پرشور تراکتور در ورزشگاهها ابراز تأسف کرد و نوشت: «متأسفانه از حضورشان محرومیم، به امید موفقیت تراکتور».
در حالی که بیرانوند دوران محرومیتش را پشت سر میگذارد و تراکتور ناچار است بدون او لیگ بیستوپنجم را آغاز کند، او همچنان با حضور پررنگ در شبکههای اجتماعی به نوعی کنار فضای فوتبال باقی مانده و پیامهای حمایتیاش هم توجه زیادی برمیانگیزد.