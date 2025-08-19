میلاد محمدی از لیست خروج تا بازگشت به ترکیب پرسپولیس
مدافع ملیپوش پرسپولیس که در آستانه جدایی قرار داشت، در نهایت با نمایشی امیدوارکننده به ترکیب سرخها بازگشت.
به گزارش ایلنا، میلاد محمدی یکی از پرماجراترین بازیکنان پرسپولیس در تابستان بود. مدافع چپ تیم ملی که در ابتدای فصل نقل و انتقالات در آستانه خروج از جمع سرخها قرار داشت، شب گذشته در نقش تعویضی توانست تاثیر مهمی در جریان بازی ایفا کند و دوباره نگاهها را به سمت خود برگرداند.
پرسپولیس دیدار برابر فجرسپاسی را با حضور فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ آغاز کرد؛ پستی که او تجربه موفقی در گذشته از آن نداشت. با این حال احمدزاده نمایش متوسطی داشت و در ادامه بازی، محمدی بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. نکته قابل توجه اینکه او در پست وینگر به میدان رفت و با افزایش ریتم حملات پرسپولیس از سمت چپ، شرایط هجومی تیم را تغییر داد. همین فشارها در نهایت به گل تساوی سرخپوشان منجر شد.
این تصمیم تاکتیکی، اگرچه برای هواداران کمی عجیب به نظر میرسید، اما نشان داد که کادرفنی پرسپولیس همچنان روی تواناییهای محمدی حساب ویژهای باز کرده است. بازیکنی که فصل گذشته با عملکردی پرنوسان روبهرو بود، حالا فرصت دارد بار دیگر جایگاه خود را در جمع سرخپوشان تثبیت کند و از حاشیه خروج فاصله بگیرد.
با این حال تغییر پیاپی پستها و آزمودن گزینههای مختلف در سمت چپ خط دفاعی، سوالاتی را درباره انتخابهای فنی وحید هاشمیان ایجاد کرده است؛ موضوعی که میتواند در هفتههای آینده سرنوشت ترکیب پرسپولیس را تحت تاثیر قرار دهد.