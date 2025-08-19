عذرخواهی کنعانی پس از نمایش پرچالش برابر فجرسپاسی
حسین کنعانی در دیدار افتتاحیه پرسپولیس مقابل فجرسپاسی پس از پایان بازی از هواداران سرخپوش عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در هفته نخست لیگ بیستوپنجم با ترکیبی جدید در خط دفاعی برابر فجرسپاسی قرار گرفت. حسین کنعانی بهعنوان باتجربهترین مدافع سرخها در کنار سهیل صحرایی و یعقوب براجعه بازی کرد اما این چینش تازهوارد نتوانست ثبات لازم را در دقایق ابتدایی ایجاد کند و در نهایت روی گل دریافتی نیز دچار لغزش شد.
کنعانی که تحت فشار مهاجمان فجر قرار داشت، پس از پایان مسابقه از هواداران بابت نتیجه به دست آمده عذرخواهی کرد. با این حال کادرفنی پرسپولیس امیدوار است در هفته دوم شرایط تغییر کند. مرتضی پورعلیگنجی که به دلیل مصدومیت و مشکل ثبت قرارداد غایب بود، احتمالا مقابل سپاهان به ترکیب اضافه خواهد شد و زوج باتجربهای را در کنار کنعانی تشکیل میدهد.
در کنار این تغییر، وحید هاشمیان از عملکرد صحرایی ابراز رضایت کرده و همچنین به تمجید از حسین ابرقویی پرداخته است. با وجود نیاز پرسپولیس به یک مدافع مرکزی جدید، بازگشت پورعلیگنجی به ترکیب اصلی میتواند نقطه اتکای مهمی برای ثبات دفاعی سرخها در دیدار حساس برابر سپاهان باشد.