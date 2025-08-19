خط خوردن سردار دورسون و آینده نامشخص در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، غیبت سردار دورسون در فهرست پرسپولیس برای دیدار مقابل فجرسپاسی پرسش‌های زیادی را درباره وضعیت این مهاجم به‌وجود آورده است.

دورسون یکی از پرونده‌های پرماجرا در نقل‌وانتقالات تابستانی سرخ‌ها بود. او ابتدا شرط ماندنش را تمدید قرارداد اعلام کرد و سپس با ناکامی در یافتن پیشنهاد مناسب از سوپرلیگ ترکیه، حتی برای فسخ قرارداد رقم ۳۰۰ هزار دلار را مطالبه کرد. این در حالی است که وحید هاشمیان تمایلی به حفظ او نداشت و باشگاه نیز مذاکراتی برای جدایی‌اش آغاز کرد.

در آخرین جلسه تمرینی پیش از بازی با فجر، مهاجم ترک‌تبار دیر به محل تمرین رسید و همین مسئله موجب ناراحتی سرمربی شد. هاشمیان اعلام کرد که او حق حضور در تمرین گروهی را ندارد و باید به‌صورت انفرادی کار کند. این تصمیم سرمربی کافی بود تا نام دورسون از فهرست مسابقه خط بخورد، هرچند او نه مصدوم بود و نه محروم و کارت بازی‌اش نیز صادر شده بود.

باشگاه پرسپولیس همچنان در تلاش است تا با این بازیکن به توافق نهایی برای جدایی برسد و در ادامه راه یک مهاجم خارجی جدید را جایگزین او کند.

