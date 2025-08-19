خبرگزاری کار ایران
مودریچ از استقبال هواداران میلان قدردانی کرد
لوکا مودریچ می‌گوید عاشق هواداران تیم میلان شده است.

به گزارش ایلنا، لوکا مودریچ، ستاره کروات میلان، پس از نخستین حضور رسمی خود با پیراهن این تیم در جام حذفی ایتالیا، با پیامی احساسی از هواداران تشکر کرد.

میلان شب گذشته در دیدار جام حذفی مقابل باری با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد. این مسابقه صحنه ویژه‌ای برای هواداران روسونری بود؛ جایی که مودریچ، خرید بزرگ تابستانی تیم، برای نخستین بار در ورزشگاه سن‌سیرو به میدان رفت و مورد استقبال گسترده هواداران قرار گرفت.

این هافبک باتجربه که پس از پایان قراردادش با رئال مادرید به عنوان بازیکن آزاد به میلان پیوست، در نیمه دوم وارد میدان شد تا اولین تجربه رسمی خود با پیراهن سرخ‌ و مشکی را پشت سر بگذارد.

باشگاه میلان پس از بازی پیام مودریچ را از طریق صفحه رسمی اینستاگرام منتشر کرد. او خطاب به هواداران نوشت: «خانه جدید من... از صمیم قلب بابت محبت و استقبال فوق‌العاده‌ای که دیشب در سن‌سیرو نشان دادید سپاسگزارم. شنبه در بازی مقابل کرمونزه دوباره شما را خواهم دید.»

