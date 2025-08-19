ترکیب احتمالی استقلال مقابل تراکتور

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز مقابل تراکتور تبریز قرار می‌گیرد. بر اساس ارزیابی‌ها آبی‌پوشان با تغییراتی نسبت به دیدار گذشته وارد زمین خواهند شد.

در ترکیب احتمالی استقلال، آدان درون دروازه قرار خواهد گرفت. خط دفاعی متشکل از آرمین سهرابیان، عارف آقاسی و سامان فلاح خواهد بود. در خط میانی نیز اندونگ، حسین گودرزی، مهران احمدی و رامین رضاییان حضور دارند.

با توجه به مصدومیت روزبه چشمی، احتمال غیبت این بازیکن وجود دارد و در صورت قطعی شدن این غیبت، مهدی رزاقی‌نیا یا ابوالفضل زمانی جایگزین او خواهند شد. در خط هجومی نیز علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان ترکیب آبی‌پوشان را تکمیل می‌کنند.

دیدار استقلال و تراکتور از حساس‌ترین بازی‌های این هفته لیگ برتر به شمار می‌رود و نتیجه آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند دو تیم در ادامه فصل داشته باشد.

