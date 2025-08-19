موسی جنپو؛ خرید جدید استقلال نهایی شد
خرید جدید استقلال قرار است در استانبول یا دوبی آزمایشات لازم را انجام دهد و به جمع آبیها اضافه شود.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در اظهارات جدید خود از نهایی شدن یک خرید دیگر خبر داده است. او در این باره که گفته موسی جنپو در یک قدمی پیوستن به جمع آبیها قرار دارد.
توضیحات کوتاه تاجرنیا در این باره را بخوانید:
"کار انتقال موسی جنپو را تقریبا نهایی کردهایم. این بازیکن درخواست مشترک سیدورف و ساپینتو بوده است. ایشان در مرحله آمدن به یکی از دو شهر استانبول یا دوبی هست تا آزمایشات مربوطه را انجام دهد. امیدواریم موضوع انتقال این بازیکن نهایی شود و موسی زودتر به استقلال بپیوندد."
سرپرست مدیرعاملی استقلال در خصوص وضعیت این بازیکن برای انتقال به جمع آبیها این را هم گفت:
"ایشان رضایتنامه نداشت، بازیکن آزاد بود اما موقع امضای قرارداد درخواست مبلغی پول داشت که ما باید آن را پرداخت کنیم."
گفتنی است ریکاردو ساپینتو در زمان مربیگری خود در استانداردلیژ سابقه همکاری با موسی جنپو را دارد.