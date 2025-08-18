باختیم چون گل نزنی، نتیجه را واگذار میکنی
حدادیفر: مقصر این باخت من بودم
سرمربی ذوبآهن اصفهان با وجود شکست خانگی در هفته اول، از تلاش بازیکنانش ابراز رضایت کرد و بر لزوم رفع ضعف گلزنی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، قاسم حدادیفر، سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان، پس از شکست ۱-۰ خانگی مقابل پیکان در هفته اول لیگ برتر، در نشست خبری پس از مسابقه حاضر شد. او ضمن ابراز ناراحتی از نتیجه، از عملکرد کلی تیمش ابراز رضایت کرد و مسئولیت شکست را بر عهده گرفت.
حدادیفر در ابتدای صحبتهایش، به تیم پیکان و سعید دقیقی، سرمربی این تیم، تبریک گفت و اذعان داشت: "فکر میکنم بازی خوبی بود. ما نتوانستیم از موقعیتهایمان استفاده کنیم. طبیعت فوتبال همین است؛ وقتی نتوانی گل بزنی و بعد هم از گل زده محافظت کنی، در نهایت نتیجه را واگذار میکنی." وی با تأکید بر ناراحتی از نتیجه، از روند بازی و تلاش بازیکنانش ابراز خرسندی کرد و گفت: "از نتیجه ناراحتم، اما از روند بازی و تلاشی که بچهها داشتند راضی هستم. تلاش میکنیم نقاط ضعفمان را برطرف کنیم و انشاءالله در هفتههای آینده با قدرت بیشتری ادامه بدهیم."
در واکنش به سوالی درباره ضعف گلزنی شاگردانش، حدادیفر این مشکل را فراتر از تیم خود دانست: "در خصوص ضعف گلزنی هم باید بگویم این مشکل کل فوتبال ایران است. الان فوتبال خیلی فشرده شده و تیمها در کارهای دفاعی بسیار خوب عمل میکنند. در چنین شرایطی، آن یکی دو موقعیتی که گیرت میآید باید تبدیل به گل شود. ما در طول هفته روی این موضوع زیاد کار کردهایم."
سرمربی ذوبآهن همچنین به عملکرد داوری اشاره کرد و گفت: "از آقای اکرمی تشکر میکنم؛ داور باتجربهای هستند." اما در ادامه یک پرسش را مطرح کرد: "فقط برایم سؤال بود که چرا وقت اضافه کمتری گرفته شد. در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ میدیدیم که ۱۲ یا ۱۳ دقیقه وقت اضافه اعلام میشد. امیدوارم از کمیته داوران پاسخ این موضوع را بگیرم."
حدادیفر با تأکید بر ماهیت گروهی فوتبال، مسئولیت شکست را شخصاً بر عهده گرفت: "فوتبال یک بازی گروهی است؛ همه با هم اشتباه میکنیم و همه با هم نتیجه میگیریم. مقصر این شکست من بودم. همانطور که در روزهای برد کنار هم هستیم، در روزهای باخت هم کنار هم هستیم." این اظهارنظر، نشان از روحیه بالا و مسئولیتپذیری او دارد.
سرمربی ذوبآهن در پایان، از حمایت پرشور هوادارانش قدردانی کرد: "از صمیم قلب از هواداران خوب ذوبآهن، چه خانم و چه آقا، تشکر میکنم که امروز در ورزشگاه حضور داشتند و حامی تیمشان بودند. ما تلاش میکنیم با بردها پاسخ این حمایت را بدهیم." او با تأکید بر تغییرات در تیم و نیاز به زمان، به آینده ذوبآهن خوشبین بود: "تیم ما تغییراتی داشته و نیاز به زمان دارد. پروسهای را دنبال میکنیم و مطمئن هستم با اضافه شدن جوانان باانگیزه به ترکیب، آینده روشنی خواهیم داشت. خوشبین هستم و تا لحظه آخر تلاش میکنیم."