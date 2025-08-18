به گزارش ایلنا، رسول خطیبی، سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان، پس از دیدار برابر خیبر خرم‌آباد در نشست خبری گفت این مسابقه با وجود شکست، نکات ارزشمندی برای تیمش داشت و عملکرد بازیکنانش را مثبت ارزیابی کرد.

خطیبی با بیان اینکه تیمش می‌توانست به گل سوم نیز برسد، افزود: «نخستین کرنری که دادیم تبدیل به گل شد و نظم تیم ما کمی از بین رفت.»

خطیبی ادامه داد: «تیم خیبر از دقیقه ۴۰ تا ۴۵ خوب بازی کرد و در لحظات پایانی نیمه اول به گل رسید، در حالی که می‌توانستیم آن گل را دریافت نکنیم، اما اشتباه فردی باعث شد گل دوم را هم دریافت کنیم.»

او افزود: «در نیمه دوم تنها یک موقعیت به حریف دادیم که همان موقعیت هم به گل تبدیل شد، اما از دقیقه ۶۰ به بعد بازی کاملاً در اختیار ما بود و تیم حریف عقب نشست.»

سرمربی مس رفسنجان درباره عملکرد تیمش حتی در صورت شکست گفت: «تیم حریف با وقت‌کشی شرایط بازی را تغییر داد، در حالی که تیم ما وقتی جلو افتاد وقت تلف نکرد و دنبال بازی بود. اگر ما هم وقت‌کشی می‌کردیم، شاید می‌بردیم، اما نمی‌خواستم به این شکل پیروز شویم، زیرا هدفم فوتبال پاک و بازی صحیح است. اگر لیگ می‌خواهد حرفه‌ای باشد، این مسائل باید کنار گذاشته شود.»

خطیبی تصریح کرد: «بازیکنان مس تلاش زیادی کردند و از نظر فنی بهتر از تیم خیبر ظاهر شدند. این نخستین بازی ما بود و مطمئنم در آینده شرایط بهتری خواهیم داشت.»

او ادامه داد: «بعد از کنفرانس شب گذشته متوجه شدیم کارت بازی دو بازیکن خارجی ما صادر نشده بود و همین موضوع در ترکیب تیم تأثیر گذاشت، اما با این وجود از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. این تیم در لیگ برتر حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.»

سرمربی مس رفسنجان در پایان درباره هواداران گفت: «هواداران فرهنگ بالایی از خود نشان دادند و بانوان حضوری پرشور داشتند که بسیار دلگرم‌کننده بود.»

خطیبی افزود: «وقتی دو گل جلو افتادیم، برخی بازیکنان تصور کردند به راحتی به گل‌های بعدی می‌رسیم و همین غرور باعث شد تمرکزمان از بین برود. اگر کل مسابقه را حساب کنیم، تیم خیبر تنها در همان دقایق گل‌هایش را زد و بقیه زمان بازی در اختیار ما بود، اما این تجربه برای آینده به سود بازیکنان تیم خواهد بود.»

