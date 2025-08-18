خطیبی: ما به وقت کشی خیبری ها باختیم

به گزارش ایلنا، رسول خطیبی امشب پس از دیدار برابر خیبر خرم‌آباد در نشست خبری بعد از بازی گفت: این مسابقه با وجود شکست برای تیمش نکات ارزشمندی داشت و از تلاش بازیکنانش ابراز رضایت کرد.

وی با بیان اینکه ما می‌توانستیم به گل سوم هم برسیم، اما در ضربات ایستگاهی موفق نبودیم، افزود: نخستین کرنری که دادیم تبدیل به گل شد و نظم تیم ما کمی از بین رفت.

سرمربی تیم مس رفسنجان ادامه داد: تیم خیبر از دقیقه 40 تا 45 خوب بازی کرد و در لحظات پایانی نیمه اول به گل رسید در حالی که می‌توانستیم آن گل را دریافت نکنیم، اما اشتباه فردی باعث شد گل دوم را بخوریم.

خطیبی بیان کرد: در نیمه دوم هم تنها یک موقعیت به حریف دادیم که همان موقعیت هم به گل تبدیل شد، ولی از دقیقه 60 به بعد بازی کاملاً در اختیار ما بود و تیم حریف عقب نشست.

وی با اشاره به تمایل به بازی کردن در تیمش حتی در صورت تن دادن به شکست، اظهار کرد: تیم حریف با وقت‌کشی شرایط بازی را تغییر داد در حالی که تیم ما وقتی جلو افتاد وقت تلف نکرد و دنبال بازی بود.

سرمربی تیم مس رفسنجان با بیان اینکه «از تیم مهدی رحمتی وقت‌کشی را انتظار نداشتم، چون این نوع رفتار در شأن فوتبال ما نیست»، توضیح داد: اگر لیگ می‌خواهد حرفه‌ای باشد باید این مسائل کنار گذاشته شود.

خطیبی با انتقاد از وقت‌کشی خیبر ادامه داد: اگر ما هم در بازی وقت‌کشی می‌کردیم، شاید می‌بردیم اما نمی‌خواستم به این شکل پیروز شویم، زیرا هدفم بازی فوتبالی بود.

وی با توضیح اینکه بازیکنان مس تلاش زیادی کردند و از نظر فنی بهتر از تیم خیبر ظاهر شدند، اشاره کرد: این نخستین بازی ما بود و مطمئنم در آینده شرایط بهتری پیدا می‌کنیم.

سرمربی تیم مس تأکید کرد: بعد از بازی متوجه شدیم کارت بازی دو بازیکن خارجی ما صادر نشده بود و همین موضوع در ترکیب تیم تأثیر گذاشت، اما با این وجود از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.

خطیبی اظهار داشت: این تیم در لیگ برتر حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت؛ هر چند شب گذشته پس از پایان کنفرانس متوجه شدم برخی از شرایط به هم خورده، اما با این حال روحیه تیمی ما بالاست.

وی یادآور شد: در پایان بازی هم به داور اعتراضی نداشتیم تنها یادآور شدم که وقت‌های اضافه گرفته شده به‌درستی اجرا نشد، چون در هفت دقیقه وقت اضافه تیم حریف چند بار وقت تلف کرد، اما داور مدیریت لازم را انجام نداد و همین موضوع اعتراض مختصر ما را به همراه داشت.

سرمربی تیم مس رفسنجان با بیان اینکه امروز ورزشگاه پر از تماشاگر بود و هواداران فرهنگ بالایی از خود نشان دادند، یادآور شد: بانوان حضوری پرشور داشتند و تشویق‌های آنان بسیار دلگرم‌کننده بود.

خطیبی تاکید کرد: وقتی دو گل جلو افتادیم برخی بازیکنان تصور کردند به راحتی به گل‌های بعدی می‌رسیم و همین غرور باعث شد تمرکزمان از بین برود.

وی افزود: اگر کل مسابقه را حساب کنیم تیم خیبر تنها در همان دقایق گل‌هایش را زد و بقیه زمان بازی در اختیار ما بود، اما این تجربه برای آینده به سود بازیکنان تیمم خواهد بود.

