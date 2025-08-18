رحمتی: از جو ورزشگاه غافلگیر شدیم

به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی، امشب پس از دیدار مقابل مس رفسنجان در نشست خبری بعد از بازی گفت: غافلگیری از استقبال تماشاگران دلیل بیست دقیقه ابتدایی نامطلوب ما بود، چون تیم هنوز آماده ورود به چنین فضایی نبود.

وی بیان کرد: شرایط بازی طبیعی بود و همان‌طور که دیروز هم اشاره کرده بودم تیم ما نیاز داشت از فشار بدنسازی خارج شود و همین باعث سنگینی بدن‌ها در دقایق ابتدایی شد.

سرمربی خیبر ادامه داد: تیم ما برعکس تیم مس بازی را به‌صورت مطلوب آغاز کرد و توانست در همان بیست دقیقه ابتدایی دو گل به ثمر برساند.

رحمتی گفت: ما تیمی نیستیم که در مدت کوتاهی دو گل دریافت کنیم، اما خوشبختانه بازیکنانم خیلی خوب به بازی برگشتند و نتیجه را مساوی کردند.

وی توضیح داد: ما پس از دو گل عقب افتادن چندین موقعیت گلزنی داشتیم و توانستیم با تلاش فراوان بازی را برگردانیم و از شکست فرار کنیم.

سرمربی خیبر خرم‌آباد عنوان کرد: در دقایق پایانی طبیعی بود تیم کمی عقب بنشیند و فشار حریف را تحمل کند، اما مهم کسب سه امتیاز و نمایش روحیه جنگندگی بازیکنان جوان بود.

