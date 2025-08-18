هاشمیان: جذب بازیکن خارجی فقط با کیفیت، نه برای اسامی بزرگ!

به گزارش ایلنا، در بحبوحه نقل و انتقالات و بحث‌های داغ پیرامون جذب بازیکنان خارجی و نحوه مدیریت باشگاه، هاشمیان، به صراحت به ابهامات پاسخ داد و دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل فنی و مدیریتی تبیین کرد. او با رد قاطعانه هرگونه دخالت در تصمیمات فنی، بر استقلال خود در انتخاب بازیکنان و کادر فنی تأکید ورزید. مشروح صحبت های او در نشست خبری بعد از تساوی تیمش مقابل فجر سپاسی را در ادامه بخوانید:

من توصیه‌پذیر نبودم و نیستم

هاشمیان در ابتدای صحبت‌هایش و در واکنش به انتقاداتی مبنی بر نرمی بیش از حد با رضا درویش و توصیه‌پذیری، اظهار داشت: "آنها که شخصیت من را می‌شناسند و نزدیک من بودند می‌دانند من بازیکن یا مربی توصیه‌پذیری نبودم و اگر در سال‌های گذشته فعالیت نکردم به دلیل مسائل و اصول خودم بوده است." وی قاطعانه افزود که "هیچ کدام از مدیران تیم تا به حال نخواستند در کار من دخالت کنند."

چرا بازیکن خارجی تراز اول جذب نشد؟

یکی از مهم‌ترین محورهای صحبت هاشمیان، توضیح درباره عدم جذب بازیکنان خارجی بود؛ موضوعی که با توجه به حضور بازیکنان خارجی متعدد در سایر تیم‌ها، مورد پرسش قرار گرفته بود. او در این باره گفت: "ما سه بازیکن را در نظر گرفته بودیم که بازیکنان بسیار خوبی بودند که دقایق آخر کنسل شدند و نیامدند." هاشمیان با تأکید بر فلسفه خود در جذب بازیکن، تصریح کرد: "اگر بخواهیم در مورد بازیکن خارجی صحبت کنیم، اینکه ما صرفاً یک خارجی بیاوریم که صدای انتقادات بخوابد، اینطور درست نیست. یک بازیکنی به ما با یک میلیون دلار پیشنهاد شد: سال اول ۴۰۰ هزار، سال دوم ۵۰۰ و سال سوم ۶۰۰ هزار دلار. ولی امروز دیدید که من هزینه بیخودی نکردم و امروز سهیل صحرایی را بازی دادم."

وی افزود که "اگر بازیکنی را قرار است بیاوریم باید کیفیت داشته باشد." در همین راستا، هاشمیان به دو نمونه از بازیکنان مطرحی که برای جذبشان وسواس به خرج داده، اشاره کرد: "الان مارکو باکیچ ۶ لیگ اروپایی بازی کرده و کاپیتان مونته نگرو است. سرژ اوریه خودتان می‌دانید پاریس و تاتنهام بوده، اما من گفتم اول باید پنج روز با ما تمرین کند و من گفتم نمی‌توانم فقط به خاطر اسمش با او قرارداد ببندم." او تأکید کرد: "ما بدون این کار هم می‌توانستیم قرارداد ببندیم. تصمیماتی که بعد از آمدنم گرفتم بر عهده من بوده و قبلش را اطلاعی ندارم چون آقای کارتال یکسری بازیکنان را مدنظر داشته است."

مدیریت اردو و انتخاب کادر فنی

سرمربی جدید همچنین به تصمیمات خود پس از ورود به تیم اشاره کرد. او از لغو اردوی استانبول خبر داد: "اردوی استانبول کنسل شده بود و من وقتی آمدم امکانات آن زمین را دیدم گفتم امکان ندارد آنجا برویم چرا که فاصله هتل تا زمین زیاد است." و با بررسی دقیق‌تر، اردوی ارزروم را انتخاب کرد: "زمین‌هایی که در ارزروم بود را چک کردم و ما آنجا رفتیم."

هاشمیان در مورد انتخاب کادر فنی و بازیکنان نیز با قاطعیت گفت: "در مورد کادر فنی و بازیکنانی که آوردیم هم خودم تصمیم گرفتم. آنها بسیار با کیفیت و با قیمت مناسب هستند و از این به بعد هم اگر بازیکن جذب کنیم با نظر من خواهد بود." او ضمن احترام به نظرات شخصی، بر این نکته اصرار ورزید که "واقعیت این است که تصمیمات فنی با من است و شاید یک نفر دیگر هم به کادر فنی اضافه شود و تصمیمات را با هم می‌گیریم." وی همچنین از وسواس خود در انتخاب مربیان گفت: "مثل بازیکن در گرفتن مربی هم وسواس دارم. اکثر تیم‌های دنیا نفرات کادر فنی‌شان زیاد است. الان کادر فنی ما خوب است اما برای تقسیم کار احتمالاً در آینده نزدیک یک مربی بگیریم."

