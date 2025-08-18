برای برد میجنگیم
کنعانیزادگان: تیم اصلی ما بیرون زمین بود
محمدحسین کنعانی زادگان به هواداران پرسپولیس قول داد که شرایط این تیم بهتر و بهتر شود.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کنعانیزادگان، بازیکن پرسپولیس، پس از تساوی مقابل فجر با اشاره به مشکلات ثبت قرارداد و کمبود بازیکنان گفت تیم در هفتههای آینده کاملتر خواهد شد. او ضمن تمجید از بازیکنان جوان و نحوه آمادهسازی تیم توسط وحید هاشمیان، از هواداران بابت نتیجه عذرخواهی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان برای میزبانی در ورزشگاه آزادی شد.
او درباره اولین بازی فصل پرسپولیس و کسب تساوی مقابل فجر گفت: هفته اول است و شما دیدید در ثبت قرارداد خیلی مشکل داشتیم و دقیقا یک تیم بیرون داشیتم که قراردادشان ثبت نشده بود. انشالله در هفتههای آینده درست میشود و تیم تکمیلتر میشود.
کنعانی درباره بازیکنان جوان تیم و عملکرد امروزشان در زمین گفت: بچههه جوان خیلی خوبی داریم و امروز هم تواناییهایشان را نشان دادند و به همهشان خسته نباشید میگویم.
او با تعریف از اسکواد تیم و عملکرد هاشمیان گفت: نکته مثبت تیم آنجا بود که آقا وحید تیم را طوری درست کرده که برای برد میجنگیم.
کنعانی خطاب به هواداران گفت: از هواداران بخاطر این مساوی عذرخواهی میکنیم. شما دیدید ۹۰ دقیقه توپ و زمین و میدان دستمان بود.
او با گلگی از وضعیت بازیهای خانگی خارج از ورزشگاه آزادی گفت: یک چیزی بگویم، انشالله که آزادی مثل سال قبل نشود چون واقعا خیلی اذیت شدیم. از ورزشگاه خانگی، ورزشگاه آزادی نمیتوانیم استفاده کنیم و مثل پارسال یک بار باید در قزوین بازی کنیم و یک بار هم در اراک و یک بار در شهر قدس یا تختی بازی کنیم. خواهش میکنم از مسئولین انشالله رسیدگی کنید تا ما بتوانیم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم چون در ورزشگاه آزادی بازی کردن خیلی متفاوت است.